Désormais vous pouvez créer votre propre version personnalisée de ChatGPT: OpenAI lance GPTs

OpenAI a lancé son nouvel outil GPTs qui permet de créer des modèles de ChatGPT personnalisés en fonction des besoins de chaque utilisateur.

Les GPTs d’OpenAI permettent de créer des versions personnalisées de ChatGPT

Lors de sa conférence annuelle pour les développeurs qui a eu lieu aujourd’hui, OpenAI a annoncé l’évolution de ChatGPT avec un nouvel outil qui donne plus de contrôle aux utilisateurs. Son nom est GPTs, et il permet de créer des versions personnalisées de ChatGPT qui répondent aux besoins et aux exigences imposées par chaque utilisateur en combinant des instructions, des connaissances supplémentaires et toutes les compétences disponibles.

La boutique GPT permettra d’utiliser les GPTs d’autres utilisateurs

OpenAI a décidé de lancer cet outil dans le but de donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur ChatGPT, en leur permettant de créer des variantes avec des missions spécifiques. Les GPTs peuvent être conçus pour accomplir des tâches spécifiques qui peuvent être utiles dans différents environnements, comme par exemple, servir d’assistants dans des parties d’un jeu de société auxquels on peut consulter les règles en cas de doute.

Les nouveaux GPTs peuvent être créés sans avoir à écrire une seule ligne de code. OpenAI explique que le processus de création est simple et accessible à tous. De plus, une fois créé, il sera possible de l’utiliser en privé ou de le partager avec la communauté des utilisateurs de ChatGPT du monde entier (qui compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois) grâce à la nouvelle boutique GPT.

Cette boutique donnera accès à un catalogue de GPTs créés par la communauté qui pourront être obtenus facilement. Elle sera disponible d’ici la fin du mois et à l’avenir, il sera possible de gagner de l’argent avec les GPTs créés qui deviennent très populaires.

Pour les utilisateurs plus avancés, les développeurs et les professionnels, OpenAI offrira également la possibilité de connecter les GPTs à des plugins, des bases de données externes et plus encore.

Pour l’instant, seules les personnes abonnées à ChatGPT Plus auront accès aux premiers GPTs disponibles, qui sont pour le moment quelques-uns créés par des entreprises comme Canva ou Zapier. Au fil des semaines, de nouveaux GPTs créés par des entreprises et par la communauté des utilisateurs du chatbot arriveront.