Rebel Moon de Zach Snyder sera étendu avec une bande dessinée et une série animée

En plus d’un jeu vidéo et d’un podcast narratif.

Affiche de Rebel Moon pour Netflix

La prochaine grande production de science-fiction pour Netflix est sans aucun doute Rebel Moon, deux films qui raconteront une seule histoire et dont la première partie, Rebel Moon (Partie un) : La fille du feu, sera disponible à partir du 22 décembre de cette année en exclusivité sur la plateforme de vidéo à la demande. Mais ce n’est pas tout, car en plus du jeu multijoueur déjà confirmé, il y aura aussi une bande dessinée, un podcast narratif et une série animée, tous destinés à explorer l’histoire précédant les événements des deux films produits et réalisés par Zach Snyder.

C’est Snyder lui-même qui a confirmé tout cela lors d’une interview accordée à Total Film, où il assure également être totalement investi dans ce qui est désormais sa nouvelle franchise. « Je suis le gardien de ce qui est possible », commence le cinéaste. « Je suis le seul à savoir où l’histoire va et j’ai tout tracé à tout moment« . Pour couronner le tout, après la sortie des deux films, les versions du réalisateur des deux films sortiront, pour ceux qui souhaitent approfondir davantage un univers qui, à en juger par ce que nous avons déjà vu dans les bandes-annonces et ce que nous connaissons peu à peu, sera très riche, varié et imaginatif.

Que traiteront la bande dessinée, la série animée et le podcast?

Pour le moment, nous ne saurons pas de quoi traiteront ces 3 nouvelles créations issues des films, mais nous savons qu’elles se dérouleront 800 ans avant ce que nous verrons dans ces films, ce qui étendra considérablement la méthodologie, la mythologie et les traditions des peuples qui habitent leur monde. Elles serviront donc « à te faire commencer à comprendre l’immensité de la mythologie sur laquelle nous avons travaillé », comme l’explique le réalisateur de Rebel Moon lui-même. « Le monde est très, très détaillé et développé », ajoute le co-scénariste Kurt Johnstad, qui nous laisse également très clairement entendre que ce n’est que le début. « Il y a une règle avec des mesures en dessous de ce tableau, et les deux films ne représentent littéralement que cinq ou sept centimètres de toute cette étendue de trois mètres et demi ».