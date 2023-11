OpenAI lance GPT-4 Turbo : plus puissant que jamais et trois fois moins cher

GPT-4-Turbo est la version la plus puissante et rapide du modèle linguistique d’OpenAI à ce jour.

L’interface de l’outil Playground d’OpenAI

À l’occasion de sa conférence annuelle pour les développeurs, OpenAI, la société mère de ChatGPT, a officiellement annoncé la nouvelle version de GPT-4, la variante la plus avancée de son grand modèle linguistique. Elle s’appelle GPT-4-Turbo, et il s’agit d’une révision du modèle beaucoup plus rapide et doté d’autres améliorations intéressantes.

Cette version du modèle est d’abord disponible pour que les développeurs puissent commencer à travailler avec elle. De plus, ils pourront bénéficier d’un prix plus bas lors de l’accès au nouveau modèle, comme l’a confirmé l’entreprise elle-même dans son annonce officielle.

GPT-4-Turbo peut traiter l’équivalent de 300 pages de texte

Bien qu’il s’agisse d’une version préliminaire, le nouveau modèle d’OpenAI promet de grandes améliorations par rapport à la version lancée en début d’année. GPT-4-Turbo étend la fenêtre contextuelle du modèle pour atteindre le chiffre de 128 000. Selon la société, cela confère au modèle la capacité de traiter l’équivalent de 300 pages de texte en une seule commande ou requête.

La base de données de connaissances du modèle a également été mise à jour et est maintenant à jour jusqu’au mois d’avril 2023. De plus, les capacités multimodales de GPT-4-Turbo ont été améliorées en ajoutant la prise en charge des requêtes visuelles et l’intégration directe de DALL-E 3. Cette version du modèle dispose également de capacités de texte à voix, et d’après les exemples montrés par OpenAI, les résultats sont naturels et difficiles à distinguer de la voix humaine.

À cela s’ajoute l’arrivée des GPTs, le nouvel outil qui permet de créer des variantes personnalisées de ChatGPT pour accomplir des tâches spécifiques. Et comme si tout cela ne suffisait pas, OpenAI a également annoncé une réduction du prix d’utilisation de ses modèles grâce à une optimisation des performances. Ainsi, le GPT-3-Turbo est jusqu’à 3 fois moins cher par élément d’entrée et jusqu’à 2 fois moins cher par élément de sortie.