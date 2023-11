Ce MacBook Air a la puce M2, un design exceptionnel et une réduction incroyable de 150 euros sur Amazon.

Cet incroyable MacBook Air M2 est en solde sur Amazon avant le Black Friday.

C’est ainsi que le MacBook Air M2 d’Apple se présente

Apple a révolutionné la gamme Mac avec le lancement de ses processeurs de la série M. Que vous soyez un professionnel ou que vous recherchiez un Mac pour une utilisation quotidienne, il y a un modèle qui vous convient. Par exemple, le MacBook Air avec processeur M2. Un ordinateur que vous pouvez obtenir sur Amazon avec une réduction de près de 150 euros, le faisant passer à seulement 1162 euros.

Et il ne s’agit pas d’un produit reconditionné. Il s’agit d’un MacBook Air avec puce M2, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD complètement neuf. Et vous pourriez l’obtenir, comme nous venons de le dire, pour seulement 1162 euros. Une grande réduction si l’on considère que son prix recommandé sur l’Apple Store est de 1299 euros.

MacBook Air M2

Une excellente offre pour le MacBook Air avec puce M2 avant le Black Friday

Le MacBook Air se distingue par son design, qui est soigné et incroyablement beau. À l’extérieur comme à l’intérieur. Un design magnifique grâce à sa gamme de couleurs. La bonne nouvelle ? Toutes ces couleurs sont en solde. Cela signifie que vous pouvez acheter le MacBook Air avec processeur M2 en Or, Argent, Gris sidéral ou Minuit avec une grosse réduction.

Ce MacBook Air se distingue également par son écran Liquid Retina de 13,6 pouces qui rend tout superbe. Peu importe ce que vous faites, vous pourrez profiter d’une excellente qualité d’écran. De plus, comme nous l’avons mentionné, la grande star est le nouveau processeur M2, qui fera voler votre Mac dans toutes les circonstances.

D’autre part, macOS Sonoma est un autre protagoniste majeur. Grâce à cet système d’exploitation, associé à la puce M2, vous pourrez profiter de toutes ses fonctionnalités, telles que les widgets interactifs, la possibilité de créer des applications à partir de pages Web ou plus de 100 fonds d’écran.

MacBook Air M2

Et vous pouvez obtenir tout cela pour beaucoup moins cher. Rappelez-vous, un MacBook Air avec processeur M2, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage avec une réduction de près de 150 euros si vous profitez de cette offre sur Amazon. Cela signifie qu’il pourrait être à vous pour seulement 1162 euros.

Les spécifications du MacBook Air avec M2

Après avoir examiné les caractéristiques les plus marquantes de ce MacBook Air, il est temps de consulter le tableau complet de ses spécifications :

Caractéristiques MacBook Air M2 Dimensions 30,41 x 21,5 x 1,13 cm Poids 1,24 kg Écran Liquid Retina de 13,6 pouces (2 560 x 1 664 pixels, 500 nits, large gamme de couleurs (P3), TrueTone) Processeur Apple M2 GPU 10 cœurs RAM 8, 16 ou 24 Go Stockage 256, 512 Go, 1 ou 2 To Caméra frontale 1080p Batterie Jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil et jusqu’à 18 heures de lecture vidéo dans l’application Apple TV Autres Système audio à six haut-parleurs avec annulation de la force sur les woofers avec Dolby Atmos, trois microphones avec technologie de formation de faisceau, MagSafe et 2 ports Thunderbolt/USB 4 Prix de départ 1299 euros

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.