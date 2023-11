Ces écouteurs de jeu Razer sont vendus à environ 50 euros grâce à la réduction qu’ils ont sur Amazon

Les écouteurs de jeu en question sont le Razer BlackShark V2 X, ils sont filaires et bénéficient d’une réduction de 30 euros sur leur prix sur Amazon.

Si vous êtes un fan de jeux vidéo et que vous cherchez à vous équiper correctement, vous êtes sûrement intéressé par de bons écouteurs de jeu pour compléter au mieux votre expérience. Si c’est votre cas et que vous préférez des écouteurs filaires pour les utiliser sur un PC, un Mac, un téléphone portable, une PlayStation, une Xbox et une Nintendo Switch, cette offre devrait vous intéresser, car nous avons affaire à un modèle de la marque Razer à un prix plus qu’abordable.

Pour être précis, ces écouteurs de jeu filaires sont les Razer BlackShark V2 X, qui ont généralement un prix recommandé de 79,99 euros sur leur site officiel et sur Amazon, où ils bénéficient maintenant d’une remise de 38% et d’une réduction de 30 euros. En d’autres termes, vous pouvez maintenant vous procurer ces écouteurs Razer BlackShark V2 X pour 49,99 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous présentons dans cet article. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes un client Amazon Prime, vous pourrez profiter de leur livraison gratuite et rapide, les recevant dès demain si vous les achetez maintenant.

Ces écouteurs filaires Razer BlackShark V2 X, qui sont évalués à 4,5 étoiles sur Amazon, nous offrent un son immersif, un microphone clair et un grand confort. Il convient également de noter que, comme nous l’avons déjà dit, ces écouteurs sont compatibles avec les PC, les PS4, les PS5, les Xbox One, les Xbox Series X|S, la Nintendo Switch et les appareils mobiles, et ont un design spécialement axé sur l’esport, ce qui ne les empêche pas d’être utilisés pour profiter de tout type de jeu vidéo. Ce produit dispose également de diaphragmes en titane de 50 millimètres, ce qui nous offre un bon équilibre entre les fréquences élevées, moyennes et basses, rendant le son le plus clair possible et les aigus intenses et les graves très puissants.

Tout cela est à attribuer à la technologie Razer TriForce. Ces écouteurs sont équipés d’un microphone flexible Razer Hyperclear avec réduction du bruit et une capture vocale très précise. Par ailleurs, ils disposent d’oreillettes en mousse à mémoire de forme, ce qui favorise grandement le confort des utilisateurs et isole également des bruits extérieurs. Un autre aspect à mentionner avant de terminer cet article est que ces écouteurs sont très légers, car ils pèsent seulement 240 grammes.

Cela dit, n’oubliez pas que vous pouvez maintenant obtenir ces écouteurs de jeu filaires Razer BlackShark V2 X pour 49,99 euros sur Amazon grâce à la réduction plus qu’intéressante que nous vous avons apportée dans cet article.

