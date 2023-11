Bonnes nouvelles, ces 72 téléphones Xiaomi, Redmi et POCO sont sur le point de recevoir une mise à jour clé : vérifiez si le vôtre en réalité partie.

Parches, actualizaciones, ‘updates’ et autres, nous sommes habitués à ce que lorsque nous allumons notre téléphone portable, une sorte de mise à jour apparaisse. Et c’est une bonne chose, car cela signifie que le fabricant du portable et du système d’exploitation veille à protéger nos appareils. Comme Xiaomi, qui, même en pleine conversion de son système d’exploitation MIUI vers HyperOS, n’oublie pas chaque mois ses utilisateurs grâce au patch de sécurité obligatoire.

Chaque mois, Google publie une mise à jour de sécurité pour son Android, que Xiaomi adapte à sa surcouche MIUI en ajoutant ses propres éléments. Et avec le début de novembre, il est temps de penser à mettre à jour votre téléphone.

Correctif de sécurité MIUI de novembre 2023

Pourquoi avez-vous besoin d’installer un correctif de sécurité tous les mois ? Essentiels pour tous les systèmes d’exploitation tels qu’Android, Windows, iOS ou Linux, ces mises à jour corrigent les problèmes et les bugs détectés, les exploits dangereux qui pourraient être exploités, améliorent le système et mettent à jour les définitions de virus, élément essentiel pour maintenir un appareil connecté en ligne protégé.





Avec le mois d’octobre déjà en cours, le site officiel du Xiaomi Security Center a annoncé les modèles qui bénéficieront de l’amélioration de sécurité que représente le patch de Google. Un total de 72 smartphones des familles Xiaomi, Redmi et POCO sont concernés :

Modèles Xiaomi pour lesquels télécharger la nouvelle mise à jour de sécurité

Téléphones Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12S

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX Fold

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Tablettes Xiaomi

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi Pad

Téléphones Redmi Note

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11

Redmi Note 10

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 9T

Redmi Note 8 2021

Téléphones Redmi

Redmi 10 2022

Redmi 10 Prime

Redmi 10A

Redmi 10

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi K30 PRO

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40S

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50G

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi A1+

Redmi A1

Téléphones POCO

POCO X3 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO F4 GT

POCO F4

POCO C50

Si votre modèle de téléphone figure dans la liste, cela signifie que vous recevrez le nouveau correctif de sécurité. Si votre téléphone ne figure pas dans la liste, cela peut être parce qu’il sortira plus tard, car avec l’explosion qu’a été HyperOS, il est à prévoir qu’il y ait certains retards dans les logiciels car nous parlons du changement d’un système d’exploitation à un autre.

