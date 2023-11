La Tesla à 25 000 euros sera fabriquée en Allemagne

L’Allemagne a été choisie par Tesla comme destination pour établir son usine qui fabriquera des voitures à 25 000 euros

L’usine de Tesla qui commencera à produire ses voitures à 25 000 euros a déjà trouvé son emplacement : l’Allemagne.

Tesla a mis sur la table l’endroit où son nouveau véhicule d’un prix de 25 000 euros sera fabriqué. L’Allemagne a été le pays choisi par l’entreprise américaine pour lancer le développement et la production d’un véhicule électrique qui aura un prix très compétitif.

L’adoption des voitures électriques a encore plusieurs obstacles à surmonter, le prix étant l’un des plus importants. Tous les utilisateurs ne sont pas prêts à dépenser la somme énorme demandée par certains fabricants pour leurs voitures électriques. Maintenant, Tesla a décidé de parier sur une voiture avec toute sa technologie pour 25 000 euros.

Qu’est-ce que la Tesla à 25 000 euros implique pour le secteur automobile ?

La nouvelle usine de Tesla se trouvera près de Berlin, on ne connaît pas encore l’emplacement exact, mais choisir les environs de la ville présentera certains avantages tels que le transport routier des véhicules produits, qui, dans ce cas, sera une Tesla à 25 000 euros.

Alors que l’endroit où ces véhicules commenceront à être fabriqués a été révélé, la date à laquelle Tesla commencera la production de ses nouveaux véhicules électriques d’un prix de 25 000 euros n’est pas encore connue. Cependant, comme indiqué dans Reuters, la source indique que cela se fera dans un avenir proche.

Entrer sur le marché de masse est essentiel pour réaliser l’objectif de Tesla d’augmenter les livraisons de véhicules à 20 millions d’ici 2030. Mais une conjoncture économique défavorable et des taux d’intérêt élevés ont affecté la demande de voitures électriques, ce qui a poussé Tesla et d’autres à baisser les prix ces derniers mois pour tenter de stimuler les ventes.

La voiture à 25 000 euros de Tesla concurrencerait d’autres modèles électriques à bas coût, tels que la Renault Zoe, la Volkswagen ID.3 ou la Hyundai Kona Electric. Ces voitures ont un prix similaire ou inférieur à celui de Tesla, mais offrent une autonomie et des performances inférieures. La voiture de Tesla pourrait avoir un avantage compétitif si elle parvient à offrir une plus grande autonomie, une plus grande vitesse et une meilleure technologie.

L’usine allemande de Tesla produit actuellement le modèle Y, le VE le plus vendu en Europe. Musk n’a pas donné de mise à jour sur le nombre de voitures produites là-bas depuis mars, lorsqu’il a déclaré avoir produit 5 000 véhicules en une semaine, ce qui équivaut à environ 250 000 par an.

Les autorités locales ont déclaré en octobre qu’elles avaient demandé au fabricant de voitures de fournir plus d’informations sur la manière dont ses plans d’expansion seront conformes aux lois sur la protection de la nature, puis prendraient une décision sur leur approbation, sans donner de délai.