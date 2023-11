¿Tobey Maguire en tant que Spider-Man et Hugh Jackman en tant que Wolverine dans Avengers: Secret Wars? C’est possible

Ils ne seraient pas les seuls à revenir à l’action.

Il reste encore plusieurs années avant que nous puissions voir le retour des Avengers dans Avengers: Secret Wars, car le prochain film de Marvel ne sortira pas avant mai 2027 au moins après avoir subi un retard en 2022 et une autre réorganisation récente du calendrier. Il sortira après Avengers: The Kang Dynasty (si le projet se poursuit après les problèmes auxquels l’acteur Jonathan Majors a été confronté), et il pourrait ramener plusieurs héros et autres personnages du passé qui ont déjà été mentionnés avec insistance.

Avec Wolverine de retour grâce à Deadpool 3, Charles Xavier qui a déjà fait son apparition dans les rumeurs et Tobey Maguire que nous avons déjà pu voir dans Spider-Man: No Way Home et qui serait prêt à enfiler à nouveau le costume de l’homme araignée tout en collaborant à nouveau avec Sam Raimy, il n’est pas si farfelu de penser que Marvel, qui veut ramener le casting d’origine, souhaite également aller plus loin en faisant revenir ces deux héros mémorables et ils les présenteraient en tant que leaders, ne serait-ce que pour leur ancienneté parmi cette bande de super-héros de différents univers; tout pour le bien commun.

Tobey’s Spidey and Hugh Jackman’s Wolverine will be the two leads in Secret Wars pic.twitter.com/IwGE8fEJrQ — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) Novembre 1, 2023

C’est du moins ce que prétend l’insider (qui a déjà fait plusieurs prédictions exactes) MyTimeToShineHello sur Twitter, affirmant également que Robert Downey Jr. reprendrait le rôle de Iron Man après sa fin tragique dans Endgame et que Chris Evans ferait de même en tant que Captain America.

Ce que nous savons sur Avengers: Secret Wars

En dehors du fait que ce sera le dernier chapitre de la sixième phase de l’UCM, avec une quatrième et une cinquième phase déjà axées sur le concept du multivers, avec des personnages passant d’une réalité à une autre où, par conséquent, tout est possible, y compris le retour de personnages que nous pensions morts, nous en savons peu sur un film qui ne sortira pas avant plus de trois ans.

Ce que nous espérons, et si nous nous basions sur les histoires en bandes dessinées de Jonathan Hickman, c’est que cette phase 6 et en particulier Secret Wars servent de point final à ce que nous connaissons jusqu’à présent de l’Univers Cinématographique de Marvel, mais aussi comme un nouveau point de départ pour les histoires à venir.