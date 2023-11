Le plus grand réacteur de fusion nucléaire du monde est désormais en fonctionnement : sa taille est gigantesque

La taille de ce réacteur est franchement incroyable.

La technologie nucléaire avance à bon rythme

L’énergie de fusion est plus proche que jamais. La semaine dernière, le plus grand réacteur de fusion nucléaire du monde a été testé avec succès. Au fil du temps, la technologie nucléaire s’est imposée comme l’une des meilleures sources d’énergie renouvelable car elle est vraiment puissante. C’est pourquoi certaines entreprises comme Microsoft misent sur l’énergie nucléaire car c’est la seule capable de fournir de l’énergie aux puissants centres de données de l’entreprise. D’autres, comme Bill Gates, misent sur d’autres énergies renouvelables du futur, mais il est vrai que la valeur de l’énergie nucléaire dans la transition vers le monde des énergies renouvelables est plus nécessaire que jamais.

Ainsi, le Japon et l’Union européenne ont uni leurs forces pour construire un réacteur de fusion qui pourrait être crucial pour l’avenir de tous les pays en apportant de l’énergie propre, sûre et rapide chez nous.

Regardons cela de plus près pour voir ce que le réacteur JT-60SA, le plus grand réacteur de fusion du monde, a à offrir.

Tests réussis dans le plus grand réacteur de fusion du monde

Le JT-60SA est le plus grand réacteur en activité au monde. Il est surpassé par l’ITER, qui se trouve en France, mais celui-ci est encore en phase de test et on ne prévoit pas qu’il entre en fonctionnement avant quelques années. Ainsi, bien que le JS-60SA soit encore en phase de test et le restera pendant les deux prochaines années, on constate que il remplit sans problème sa fonction de base.

D’après des déclarations à la revue Science, le réacteur est prêt à être utilisé et remplit sa fonction. De plus, il est souligné qu’il utilise des matériaux relativement pas cher, l’hydrogène et le deutérium étant la clé de la fusion, et non le tritium, comme c’est généralement le cas dans ce type de technologies. Dans une large mesure, cela est dû au fait que c’est un matériau très coûteux à obtenir. Cependant, il est beaucoup plus efficace pour produire de l’énergie, mais il est radioactif, ce qui pose certains problèmes.

En ce qui concerne sa taille, le réacteur mesure 15,5 mètres de hauteur (contre 31 mètres pour l’ITER) et peut contenir jusqu’à 135 mètres cubes de plasma.

Ce réacteur sert de première approche pour aider l’ITER, le plus grand réacteur de fusion international situé en France. Ainsi, l’objectif est de devenir une référence pour celui-ci et de servir de première approche à une échelle plus petite afin de déterminer si suffisamment d’énergie est générée pour que cela devienne une technologie rentable par rapport aux centrales nucléaires beaucoup plus conventionnelles.