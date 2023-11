Fortnite Origines bat des records historiques : 44 millions de joueurs en un seul jour de sa saison « OG »

Fortnite célèbre sa nouvelle saison.

Fortnite continue à susciter des passions aujourd’hui

Fortnite OG ou Fortnite Origines, la nouvelle et éphémère saison de Fortnite, battent des records historiques dans le populaire Battle Royale d’Epic Games. Le 4 novembre dernier, qui a marqué le début de la saison « Fortnite Origines », a ramené l’écosystème et la carte de la première année du jeu, entraînant un véritable phénomène de masse avec des chiffres historiques pour ce célèbre titre.

Un jeu inaltérable

Fortnite a toujours été un jeu en tant que service très populaire et rentable, mais sa nouvelle saison a battu tous les records depuis ses débuts en tant que Battle Royale. Depuis ses débuts à la fin de 2017 jusqu’à présent, ils n’avaient jamais réussi à atteindre 44,7 millions d’utilisateurs en un seul jour, dépassant également les 6 millions de joueurs simultanés. En réalité, le trafic était si élevé que le jeu a fini par mettre en place des files d’attente de plus de 10 minutes pour ne pas saturer les serveurs aux heures de pointe.

En tant que jeu avec des saisons renouvelées tous les 2 ou 3 mois, Fortnite a toujours su maintenir son succès de manière constante au fil du temps. Le seul endroit où il ne parvient pas à conquérir est le jeu en cloud, mais il continue de remporter des succès inégalés.

Une saison éclair

Fortnite Origines est un événement très atypique dans l’écosystème du jeu. Avec un voyage dans le temps qui ne durera qu’un mois à peine, tous les joueurs peuvent actuellement profiter de l’expérience de jeu de 2018 : la carte d’origine, les voitures et les camions sur la carte sont des accessoires, et des mécanismes tels que la natation ou l’utilisation d’aptitudes temporaires disparaissent.

D’autre part, chaque semaine, l’apparence de la Saison Origines sera renouvelée car elle passera rapidement par différentes saisons qui ont eu lieu sur la carte du Chapitre 1. Ainsi, si le début était basé sur la Saison 5, la suivante sera la Saison 6 et comprendra des modifications de la carte qui ont eu lieu à ce moment-là. De même, on s’attend à ce que la troisième semaine représente la Saison 8/9 et la dernière semaine d’Origines sera basée sur la Saison X.