Grok, l’alternative à ChatGPT d’Elon Musk, ne sera disponible que pour les abonnés de X Premium+

Si tu veux le jouet, tu devras le payer.

Grok sera cachée derrière les barrières de paiement de X

Qui veut quelque chose, doit le payer. Grok, l’IA qu’Elon Musk a récemment implémentée dans X (auparavant Twitter), sera uniquement disponible pour les utilisateurs ayant souscrit à l’abonnement X Premium+, le plus cher de ses modèles d’abonnement. Cette Intelligence Artificielle, qui fonctionne avec un modèle similaire à ChatGPT, ne fera pas partie des autres plans d’abonnement, ni des utilisateurs gratuits.

Un service pour ceux qui paient plus

C’est l’idée de Musk pour l’utilisation de Grok, que cette fonctionnalité soit exclusive aux utilisateurs abonnés à X Premium+, la catégorie la plus chère des trois abonnements disponibles sur le réseau social de microblogging. Elon Musk lui-même a affirmé que cette IA sera disponible pour tous les abonnés à X Premium+ (qui coûte 19 euros par mois) dès que la version bêta sera prête, ce qui indique que les utilisateurs qui ont déjà accès à Grok le testent dans une version bêta très préliminaire.

En ce qui concerne le fonctionnement de Grok, de nombreux détails sur son fonctionnement ont été expliqués dans le nouveau compte de X de cette IA:

Grok fonctionnera à la manière de ChatGPT , c’est-à-dire comme un chatbot qui donne un retour en fonction de ce que nous lui écrivons.

, c’est-à-dire comme un chatbot qui donne un retour en fonction de ce que nous lui écrivons. Il est programmé pour avoir une certaine ironie et un certain esprit de rébellion dans ses messages, ce qui le rendra intentionnellement un peu plus « incorrect » en termes de communication standard.

dans ses messages, ce qui le rendra intentionnellement un peu plus « incorrect » en termes de communication standard. Il a été entraîné pendant 2 mois , ce qui fait qu’ils considèrent son état de développement comme étant en « version bêta initiale ».

, ce qui fait qu’ils considèrent son état de développement comme étant en « version bêta initiale ». Il connaît les informations en temps réel publiées sur la plateforme et ne refusera pas les questions que d’autres IA refusent.

La guerre de l’Intelligence Artificielle

L’Intelligence Artificielle est l’une des grandes courses que le secteur de la technologie connaît en 2023. Elon Musk n’a pas non plus laissé passer l’occasion de sauter dans le train en marche, et Grok sera un autre système basé sur l’IA présent sur le réseau. Cependant, contrairement à d’autres modèles gratuits, tels que ChatGPT, Grok sera entièrement caché derrière la barrière de paiement de X Premium+.

Il existe actuellement de nombreux modèles d’IA et il reste encore beaucoup de développement à faire dans ce secteur. C’est pourquoi, face à la croissance de cette industrie, des cours gratuits d’IA comme ceux offerts par Harvard offrent des options intéressantes en termes de formation dans ce domaine.