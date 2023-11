Préparez-vous pour le Black Friday avec cette magnifique cafetière super automatique avec mousseur et une réduction de 130 euros.

Avoir une machine à café de ce type à la maison vous fera économiser beaucoup d’argent dans les cafés et les bars, en plus d’apprécier le véritable café fraîchement moulu.

Cette machine à café De’Longhi est un achat fantastique en ce moment pour ce prix, et je ne pense pas qu’elle baissera davantage à l’avenir.

Aimez-vous le bon café ? Êtes-vous de ceux qui remarquent quand on vous sert du café de mauvaise qualité dans un bar ou un café ? Eh bien, vous devriez avoir à la maison une machine à café super automatique comme celle que nous avons trouvée en solde. Il s’agit de la Magnifica Evo de De’Longhi, une machine puissante avec toutes sortes de fonctions pour les amateurs de café. Elle est maintenant à vous pour seulement 529 399 euros sur Amazon.

Vous pouvez également opter pour une version légèrement moins performante comme la Magnifica S Smart à 339 euros chez MediaMarkt. Les deux sont des machines parfaites pour vous faire du café fraîchement moulu chaque matin. Se réveiller avec l’odeur du café fraîchement préparé à la maison est une sensation magnifique. À quelques jours du Black Friday, c’est une offre difficile à refuser.

Obtenez une machine à café super automatique avec 130 euros de réduction

Dans cette version 2023, certains aspects ont été réduits pour réduire les coûts et le prix final. Dans ce modèle, nous disposons de touches tactiles à l’avant pour choisir l’intensité du café, la taille de la tasse, si nous voulons faire mousser le lait ou si nous avons besoin d’eau bouillante pour faire une infusion.

Sur le dessus, il y a un réservoir à grains de café avec un moulin très efficace. Vous pourrez choisir manuellement la finesse de la mouture si vous souhaitez une intensité plus forte ou plus douce dans vos cafés. Un ajout très utile est également le récipient pour café moulu préalablement. Cela est très pratique si nous voulons, ou si nos invités veulent, prendre un café différent comme un décaféiné un jour.

Contrairement aux premières machines à café super automatiques, celle-ci de De’Longhi possède un système de nettoyage qui garantira que notre machine soit en parfait état pour les prochains cafés. Elle laissera passer de l’eau bouillante à travers le système lors de la mise sous tension et de la mise hors tension. Mais nous pourrons également effectuer un nettoyage plus en profondeur avec une fonction dédiée.

Le réservoir d’eau a une capacité de 1,8 litre. En réalité, nous aurons environ 8 grands cafés avec un réservoir plein, plus ou moins. Il est très facile à retirer lorsque nous avons besoin de le remplir ou de le nettoyer. La machine elle-même nous avertira lorsque le niveau d’eau sera insuffisant pour faire un café.

Ce modèle est livré avec une cruche de lait indépendante. Avec son mousseur intégré, nous pourrons mousser et chauffer le lait en quelques secondes, et ainsi obtenir une texture parfaite et crémeuse. Un conseil, moussez le lait, versez-le dans votre tasse, puis préparez le café dedans, le résultat sera spectaculaire.

Si vous vous inquiétez de nettoyer les pièces mobiles, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toutes les mettre au lave-vaisselle ou les laver à la main en quelques secondes. Il est essentiel de bien entretenir ce type de machines pour prolonger leur durée de vie.

➡️ Voir l’offre De’Longhi Magnifica Evo

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit (-180€). Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Je vous recommande d’acheter un produit pour nettoyer le circuit de ce type de machines et de le nettoyer avec ce produit tous les six mois. Dès maintenant, vous pourrez essayer toutes sortes de cafés en grain 100% arabica de différents endroits du monde. En tant que propriétaire d’une machine à café super automatique, j’ai déjà essayé des cafés de Colombie, d’Éthiopie, d’Équateur, du Guatemala et du Brésil. Il me reste encore beaucoup de pays à essayer.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette annonce, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.