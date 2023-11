Un des meilleurs jeux RPG payants pour Android bénéficie d’une importante réduction pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Doom & Destiny Worlds pour moins de 2 euros. Il n’y a pas de meilleure occasion que celle-ci pour utiliser votre solde Google Rewards.

Doom & Destiny Worlds bénéficie d’une réduction de 65 % pendant quelques heures, profitez-en !

Bien qu’il ne compte que 5 000 téléchargements sur le Google Play Store, Doom & Destiny Worlds est l’un des meilleurs jeux de rôle pour Android que vous trouverez sur le Google Play comme le prouve son taux de satisfaction moyen de 4,7 sur 5.

Alors, si vous aimez les jeux de rôle, aujourd’hui est votre jour de chance car vous pouvez obtenir Doom & Destiny Worlds avec une réduction de plus de 50% sur son prix habituel, une véritable affaire.

Obtenez Doom & Destiny Worlds pour beaucoup moins que son prix normal pendant une durée limitée

Doom & Destiny Worlds est un jeu de rôle au tour par tour en monde ouvert divertissant dans lequel vous vous retrouverez dans la peau de quatre geeks normaux qui devront survivre et vaincre trois tyrans surpuissants pour retrouver le chemin de la maison.

Dans ce jeu, vous pourrez créer, construire et cultiver toutes sortes de produits et obtenir différents types d’armes, y compris certaines fabriquées à la main, et pour atteindre votre objectif, vous devrez vaincre des gobelins en cosplay, des géants de pierre péteurs et des génies maudits que vous rencontrerez sur plus de 60 îles dans ce jeu.

À mesure que vous vaincrez des ennemis, vous monterez de niveau, débloquerez des exploits, améliorerez vos compétences pour équiper des armes incroyables et créerez des classes uniques qui vous permettront d’avoir votre propre style de jeu.

Généralement, Doom & Destiny Worlds est au prix de 4,99 euros, mais dans les prochaines heures, vous pourrez le télécharger pour seulement 1,79 euros. Ce jeu est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 5.1 ou une version ultérieure et propose une gamme d’achats in-app allant de 0,99 euros à 8,99 euros, grâce auxquels vous pourrez obtenir de nouvelles armes et progresser plus rapidement dans le jeu.

Google Play Store | Doom & Destiny Worlds (1,79 euros 4,99 euros)