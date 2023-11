Minimum historique : l’un des iPhone les plus recommandés s’effondre sur Amazon

Il s’est écoulé du temps depuis son lancement, mais cet iPhone reste un excellent achat.

Les écrans des iPhone 13.

Ce n’est pas une blague, grâce à Amazon, vous pouvez ramener à la maison un iPhone génial à un prix minimum. Nous parlons de l’iPhone 13, qui est tombé à environ 699 euros que nous n’avions jamais vu auparavant. Comme vous le savez bien, si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime, vous le recevrez rapidement et gratuitement à votre porte, c’est un régal.

Nous sommes conscients que les nouveaux iPhone 15 sont maintenant disponibles, mais les appareils de la marque californienne vieillissent différemment. Notre protagoniste est pratiquement identique à l’iPhone 14 et reste un excellent achat en cette fin d’année 2023. Vous ne manquerez de rien.

Achetez le téléphone Apple au meilleur prix

Apple A15 Bionic

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED 6,1″ FHD

2 caméras arrière

Batterie de 3 240 mAh

NFC et 5G

Nous parlons d’un téléphone assez compact, vous pourrez profiter de bons films sur son écran de 6,1 pouces sans transporter une brique dans votre poche. Sa construction est exquise, avec des bords métalliques et un dos en verre que vous devriez exhiber. Oubliez l’étui, manipulez-le avec précaution et profitez de sa sensation tactile.

Au cœur de ce terminal californien se trouve l’une des puces fabriquées par Apple elle-même, le A15 Bionic. C’est un processeur puissant avec lequel vous n’aurez à vous soucier de rien. De plus, grâce à la fluidité d’iOS, vous vous déplacerez rapidement entre vos applications préférées. Le logiciel des Américains fait la différence.

Tirez sans crainte, le double appareil photo de l’iPhone 13 continue de donner des résultats de haute qualité. Il dispose de deux capteurs de 12 mégapixels qui se comportent vraiment bien dans toutes sortes de situations. De plus, la vidéo reste l’un des points forts des appareils Apple, tirez-en le meilleur parti.

Arrêtez de vous tracasser, si vous voulez un smartphone élégant, compact et offrant une expérience utilisateur géniale, cet iPhone 13 est l’achat à faire. Vous avez l’occasion d’économiser de l’argent et de ramener chez vous un appareil qui a encore beaucoup de vie. Il continuera à se mettre à jour et sa puissance est plus que suffisante pour une utilisation quotidienne fluide.

