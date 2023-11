Xiaomi revient sur les ordinateurs portables à l’échelle mondiale en grande pompe: le Xiaomi Book 14 arrive pour conquérir le marché grâce à un design et à des performances de premier plan

Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de nouvelles de Xiaomi dans le domaine des ordinateurs portables au niveau mondial, mais cela vient de changer aujourd’hui même. Et nous vous le disons parce que la marque vient d’annoncer le lancement du nouveau Xiaomi Book 14 sur notre marché, ce qui est sans aucun doute une excellente nouvelle pour nous tous.

Dans ce cas, cet appareil arrive sans date de commercialisation officielle ni prix définitif, mais nous avons au moins la certitude de pouvoir l’acheter sans avoir besoin de l’importer de Chine et avec toutes les garanties d’acquérir un produit de ces caractéristiques sans craindre de ne pas pouvoir l’envoyer au service après-vente officiel.

Fiche technique du nouveau Xiaomi Book 14

Xiaomi Book 14 ÉCRAN 14″ / Écran Super Retina de 2,8K et 120 Hz, 16:10 2880 × 1800 px, 242 PPI, luminosité typique de 300 nits, certification TÜV Low Blue Light Contraste 1 500:1, Delta E= 0,41 Couverture de 100% de l’espace sRGB PROCESSEUR 12e génération Intel Core i5-12500H (4,5 GHz) 12e génération Intel Core i3-1220P (4,4 GHz) GPU Intel Iris Xe Graphics RAM 8 / 16 Go LPDDR5 STOCKAGE 256 / 512 Go SSD PCIe 4.0 Extensible jusqu’à 3 To supplémentaires CONNECTIVITÉ WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.2 2 × 2 MIMO PORTS 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-A 2.0 1 x HDMI 2.1 Prise casque 3,5 mm Capteur d’empreintes digitales physique WEBCAM 1080p (Full HD) SON 2 haut-parleurs de 2 W, prise en charge de Dolby Atmos BATTERIE 56 Wh Adaptateur de 100 W (version avec i5) et de 65 W (version avec i3) DIMENSIONS ET POIDS 363,8 × 243,5 × 19,9 mm 1,8 kg SYSTÈME D’EXPLOITATION Windows 11 Home PRIX ND

Xiaomi fait confiance à Intel pour revenir sur le marché des ordinateurs portables en force





Bien que cet ordinateur portable ne nous surprenne pas en termes d’esthétique, nous sommes devant un produit avec des finitions haut de gamme grâce à une construction entièrement en métal, des éléments importants tels qu’un capteur d’empreintes digitales physique pour le déverrouillage ou un trackpad de dimensions généreuses et, si cela ne suffit pas, une connectivité très bien pensée :

Un port USB-C 3.2 Gen 2

Deux ports USB-A 3.2 Gen 1

Un port USB-A 2.0

Connexion HDMI 2.1

Prise casque 3,5 mm

D’autre part, en ce qui concerne les spécifications internes, ce modèle peut être équipé de différentes configurations de processeurs et de mémoires. Toutes sont composées de puces Intel i3 ou i5 de 12e génération, accompagnées de 8 ou 16 Go de mémoire RAM LPDDR5 et de 256 ou 512 Go de stockage SSD PCIe 4.0, une puissance plus que suffisante pour effectuer les tâches quotidiennes.





En plus de cette différenciation, les chargeurs inclus dépendront de la configuration choisie, pouvant être de 100 W dans le cas du modèle avec i5 et de 65 W dans celui avec i3. Ce n’est pas le cas de l’écran, qui reste un écran IPS de 14 pouces avec une résolution de 2,8K et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ce qui améliorera considérablement notre expérience avec l’appareil.

Enfin, comme il se doit, il est livré avec Windows 11 Home préinstallé en usine, dispose d’une webcam en résolution Full HD idéale pour les appels vidéo de grande qualité et nous avons même un double haut-parleur stéréo d’une puissance maximale de 4 W compatible avec Dolby Atmos.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Book 14

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Xiaomi Book 14 est déjà disponible sur le site officiel de la marque, mais nous ne savons pas encore s’il arrivera en France ni à quel prix. En principe, il devrait s’agir d’un modèle à prix abordable, mais il faudra attendre que Xiaomi se prononce à ce sujet plus tard.

Plus d’informations | Xiaomi Global