Les Mac peuvent également détecter s’il y a du liquide dans leurs ports USB-C

Un nouveau système qui semble pour le moment destiné au service technique.

Les Mac disposent d’un nouveau système capable de détecter les liquides dans leurs ports

La garantie d’Apple ne couvre pas les dommages causés par les liquides que certains de ses produits, tels que l’iPhone, l’Apple Watch ou certains modèles d’AirPods, peuvent subir malgré leur résistance à l’eau. C’est pourquoi Apple dispose de certaines méthodes pour déterminer si un appareil est endommagé par des liquides. Un système également présent sur les Mac, car leurs ports USB-C sont capables de le détecter.

Les nouveaux Mac peuvent détecter la présence de liquide dans leurs ports USB-C

Comme nous le dit 9to5mac, macOS Sonoma 14.1 comprend un nouveau système appelé « liquiddetectiond » qui s’exécute en arrière-plan et, comme son nom l’indique, est capable de détecter si un Mac a été exposé à des liquides dans l’un de ses ports USB-C.

Ce nouveau système est décrit comme le « Liquid Detection and Corrosion Mitigation Daemon ». Un système similaire à celui des iPhone ou des iPad capable d’alerter les utilisateurs si le port est endommagé par des liquides, afin qu’ils puissent débrancher le chargeur et éviter d’autres dommages.

Cependant, ce système fonctionnera un peu différemment sur les Mac, comme le suggère le code de macOS Sonoma. Sur les Mac, ce ne sera pas une fonction qui avertira les utilisateurs des éventuels dommages via une interface utilisateur, mais qui sera destinée à informer le service technique si ce Mac est éligible ou non à une réparation. Cependant, cela peut changer.

Bien que ce nouveau système soit présent dans le code de macOS Sonoma 14.1, il n’est pas clair s’il s’agit de quelque chose qui arrivera à tous les Mac pouvant exécuter cette version ou s’il s’agit d’une exclusivité des nouveaux MacBook Pro et iMac de 24 pouces avec processeur M3. Il n’est pas non plus clair, comme nous l’avons dit, si cela se traduira par un avertissement pour les utilisateurs.