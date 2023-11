La prochaine notification de Hacienda que vous recevrez sera plus facile à comprendre

La Agencia Tributaria a commencé à simplifier ses messages pour que tout le monde puisse les comprendre.

Finie l’interrogation sur la signification d’un message de l’Agence fiscale

Recevoir une notification de l’Agence fiscale nous met toujours en alerte, une alerte qui se transforme en confusion en raison de l’écriture complexe utilisée dans ses documents et avis. Afin que les citoyens puissent mieux comprendre les exigences de l’organisme public et effectuer correctement la gestion, elle simplifiera son écriture pour la rendre plus compréhensible.

Notifications plus simples et efficaces

Malheureusement, à moins d’être spécialisé dans le traitement des formalités à l’Agence fiscale, comprendre exactement ce que nous dit l’avis et comment y réagir prend généralement trop de temps. Cela sera résolu avec le nouveau style que l’Agence fiscale utilisera, grâce auquel nous pourrons le comprendre en une seule lecture.

Parmi les modifications les plus importantes apportées pour mettre en œuvre ce nouveau style de communication, il convient de mentionner le résumé d’information de base de chaque document. Il contiendra les points clés : ce que le citoyen reçoit, pourquoi il le reçoit, ce qu’il doit faire dès réception et où il peut obtenir de l’aide et résoudre ses doutes.

D’autre part, au niveau graphique, le design a été revu. De nouveaux styles ont été introduits pour mettre en valeur les différentes sections et la taille de la police a été ajustée de manière plus précise. Tout cela accompagné d’une rédaction beaucoup plus simple, comprenant moins de termes techniques.

✅???? L’Agence fiscale simplifie le langage de ses documents les plus courants pour améliorer la communication avec le contribuable https://t.co/DUpmdaHH81 pic.twitter.com/LmhBvoqzIC — Ministerio de Hacienda y Función Pública (@Haciendagob) 2 novembre 2023

L’objectif est que les citoyens se conforment aux exigences des notifications de manière plus simple. Ce ne serait pas la première fois qu’un citoyen effectue une démarche différente de celle indiquée en raison du caractère incompréhensible des instructions pour quelqu’un d’étranger à la question. C’est pourquoi, la prochaine fois que vous recevrez une notification de l’Agence fiscale, elle sera plus facile à comprendre.

Enfin, la numérisation de l’Agence fiscale est déjà un fait. Un nombre croissant de personnes effectuent la Déclaration en ligne, que ce soit depuis le site web ou depuis l’application AEAT. Cela vous permet non seulement de le faire de manière plus confortable et sans papier, du moins physique, mais vous pourrez également télécharger vos données fiscales via Internet. Cependant, nous devons continuer à être vigilants face aux SMs qui se font passer pour l’Agence fiscale.