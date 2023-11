Ce Xiaomi Turbo inconnu avec 16 Go de RAM et 1 To de mémoire ne coûte que 365 euros

Il dispose d’un matériel très solide, fonctionne avec Android 13 et sera bientôt mis à jour vers HyperOS.

Le Redmi Note 12 Turbo dispose d’un matériel à la hauteur de la gamme haut de gamme actuelle, avec le processeur du POCO F5.

Besoin de renouveler votre téléphone et voulez dépenser peu tout en obtenant beaucoup? Pour un prix allant de 283 à 365 euros, vous pouvez opter pour le Redmi Note 12 Turbo, un téléphone Xiaomi qui a été lancé sur le marché asiatique, mais que vous pouvez déjà acheter en ligne sans problème. Il est disponible en quatre versions de RAM et d’espace de stockage (8/256, 12/256, 12/512 et 16/1To) et est proposé dans trois finitions attrayantes (noir, vert et blanc).

Ce téléphone est l’un des meilleurs de la famille Redmi actuelle, bien qu’il ne soit pas très connu car il n’est pas disponible sur notre marché. L’offre concerne la version US du téléphone qui est livrée avec un chargeur US, mais est également accompagnée d’un adaptateur européen. Il fait partie des téléphones Xiaomi qui recevront bientôt la mise à jour vers HyperOS.

Redmi Note 12 Turbo (8/256 Go)

Achetez ce clone du POCO F5 pour seulement 283 euros

Malgré le fait qu’il soit très méconnu pour la plupart des gens, il dispose d’un matériel et d’un boîtier qui l’est en effet. Son matériel est à la hauteur de la gamme haut de gamme avec le processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, 8/12/16 Go de RAM LPDDR5 et un espace de stockage allant de 256 Go à 1 To de capacité de type UFS 3.1. C’est similaire à ce que nous avons vu sur le POCO F5. Ce matériel obtient plus de 1 100 000 points au test d’Antutu.

Le téléphone est doté d’un boîtier en polycarbonate et verre, d’une épaisseur de seulement 7,9 mm et d’un poids léger de 181 grammes. Il dispose d’un superbe écran Oled de 6,67″ avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz. Il offre une luminosité maximale de 1000 nits, prend en charge Dolby Vision et HDR10+ et a un verre arrondi sur les bords.

Son système de caméras, pour son prix, est plutôt bon. Il dispose d’une triple caméra à l’arrière composée d’un capteur Omnivision de 64 MP f/1.8, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Il est équipé d’un stabilisateur optique, d’une fonction d’enregistrement en 4K à 60 fps et d’une caméra selfie Samsung de 16 MP spectaculaire pour les photos en mode portrait semi-professionnel.

La batterie de ce Redmi Note 12 Turbo est de 5000 mAh, comme tous les Redmi Note, et prend en charge la charge rapide de 67 W. Son autonomie est de deux jours complets dans la plupart des cas d’utilisation. En termes de connectivité, il est très polyvalent avec 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Dual SIM, infrarouge et port casque.

Redmi Note 12 Turbo (8/256 Go)

Enfin, il convient de mentionner que bien qu’il soit mis à jour vers HyperOS de Xiaomi, vous n’aurez pas officiellement accès aux services Google. Cependant, il existe des moyens simples de les obtenir. D’autre part, nous avons le lecteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil, un système de refroidissement innovant et des haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos.

