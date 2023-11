Apple renouvellera entièrement la gamme iPad en 2024

Tous les modèles d’iPad seraient renouvelés l’année prochaine, mais les grands protagonistes seraient les iPad Pro.

La gamme iPad serait complètement renouvelée en 2024

À moins d’une surprise majeure, 2023 sera la première année depuis 2009 où aucun nouveau modèle d’iPad ne sera lancé. La société à la pomme prévoit une rénovation complète de la gamme iPad pour l’année prochaine, dans laquelle les iPad Pro seront les grands protagonistes avec des nouveautés telles que de nouveaux écrans OLED de plus grande taille et la puce M3.

Nouveau iPad mini, Air et 11 d’abord, puis iPad Pro

Apple commencerait cette rénovation de la gamme iPad par les modèles qui ne sont pas des Pro en mars 2024. D’une part, elle lancerait de nouveaux iPad Air avec le processeur M2 comme principale nouveauté. Il y a des rumeurs selon lesquelles nous verrions également une nouvelle taille d’écran de 12,9 pouces. Par conséquent, ils suivraient l’exemple des iPad Pro et auraient également deux tailles d’écran.

D’autre part, Apple renouvellerait également l’iPad mini de sixième génération. Tout comme dans les iPad Air, on s’attend à ce que le nouvel processeur soit le grand protagoniste. Dans ce cas, on passerait d’une puce A15 Bionic à une puce A16 Bionic, la même que celle qui équipe les iPhone 14 Pro. En ce qui concerne l’écran, on résoudrait le problème du défilement jelly et des rumeurs très vagues font allusion à l’inclusion de la technologie ProMotion.

Enfin, Apple lancerait un nouvel iPad de onzième génération dans lequel le grand protagoniste serait également un nouvel processeur. Avec ce nouvel iPad, Apple pourrait éliminer de sa gamme l’iPad 9 et donner une uniformité à sa gamme en termes de design.

Les iPad Pro, les grands protagonistes

Les iPad Pro ne seraient pas lancés en mars. Pour les voir, il faudrait attendre un peu plus longtemps, mais Apple prévoit une très bonne rénovation pour ses iPad les plus puissants. D’une part, nous aurions de nouveaux écrans OLED de plus grande taille. Une meilleure technologie qui améliorerait considérablement la face avant des appareils.

D’autre part, nous aurions le nouvel processeur M3 à l’intérieur. Un processeur que nous avons vu lors de l’événement Scary Fast d’Apple, où nous avons vu toute la nouvelle famille de processeurs et qui est déjà présente dans les nouveaux MacBook Pro et iMac de 24 pouces.

Enfin, les iPad Pro seraient accompagnés d’un nouveau Magic Keyboard qui aurait pour nouveauté de faire en sorte que lorsque vous l’utilisez avec les iPad, ils aient l’apparence d’un ordinateur. En fin de compte, nous n’avons eu aucun iPad en 2023, mais l’année prochaine nous les verrons tous. Espérons que cela vaudra la peine d’attendre.