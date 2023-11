AirTags gratuits pour prévenir le vol de véhicules ? Certaines villes le font déjà

Washington, D.C. sera la première ville à le faire.

Les AirTag d’Apple aideront à prévenir le vol de voitures à Washington, D.C.

Nous avons lu de nombreuses nouvelles sur les AirTag qui ont aidé de nombreux utilisateurs à retrouver des valises ou des véhicules volés. Grâce à l’efficacité évidente du petit appareil d’Apple, Washington, D.C. commence à distribuer gratuitement des AirTag aux résidents des quartiers de la ville qui ont un taux élevé de vol de voitures.

AirTags gratuits comme mesure de prévention contre le vol de voitures

Comme le rapporte WAMU (via 9to5mac), le maire de Washington, D.C., Muriel Bowser, a annoncé mercredi dernier un nouveau programme visant à rendre les véhicules plus traçables en cas de vol. Et ils seront plus traçables grâce aux AirTags d’Apple, qui commenceront à être distribués gratuitement au cours des prochaines semaines lors d’événements spécifiques aux résidents des zones désignées.

La police sera également un acteur clé de ce nouveau programme en aidant les participants à installer les AirTag dans leurs voitures afin qu’ils ne soient pas découverts par les voleurs et ainsi pouvoir localiser leur véhicule en cas de vol.

Lors de l’installation d’un AirTag dans une voiture, il est recommandé de ne pas le placer à l’extérieur, même si c’est plus facile. Il est plus sûr de le cacher à l’intérieur de la voiture car s’il est bien caché, en cas de vol, il y a moins de temps pour le chercher en profondeur. Certains endroits recommandés pourraient être sous les sièges, dans une fente ou à l’intérieur des portes.

En tout cas, il est déconseillé de le mettre près du moteur, car l’AirTag pourrait être endommagé en raison des températures élevées. Il n’est pas non plus recommandé de le cacher dans des compartiments métalliques car cela pourrait affaiblir le signal du dispositif.

AirTag d’Apple

Avec ce programme, on vise à accroître la sécurité des citoyens, ainsi qu’à leur offrir une solution rapide en cas de vol de leur véhicule par un voleur. Cependant, il reste à voir l’impact à long terme de celui-ci et s’il a réellement fonctionné ou non.

