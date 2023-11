Baisse historique du prix de la Galaxy Watch6 : 43% de réduction sur sa version 4G sans attendre le Black Friday

Traduction :

Cette Samsung Galaxy Watch6 4G est le cadeau parfait pour Noël. Profitez de cette offre et procurez-vous-la dès maintenant avec une réduction de 170 euros.

43 % de réduction sur l’une des meilleures montres intelligentes du marché, avec un design unique et un écran de haute qualité.

Il reste encore environ un mois et demi avant Noël, mais nous avons déjà le cadeau parfait pour surprendre un être cher. C’est la Samsung Galaxy Watch6 dans sa version la plus avancée, avec la 4G et une taille de 44 millimètres. Pas besoin d’attendre le Black Friday pour l’obtenir, car cette montre intelligente connaît actuellement une baisse historique en passant de 399 à 229 euros sur Amazon dans le magnifique modèle de couleur argentée.

Nous n’avions jamais vu une baisse de prix aussi importante pour cette avancée Galaxy Watch6 4G. Bien sûr, ces 229 euros marquent son plus bas historique sur Amazon, avec une économie de 170 euros pour vous si vous profitez de l’occasion. Vous économisez presque la moitié de son prix, car la réduction est de 43 %. De plus, si vous avez Amazon Prime, vous le recevrez chez vous en quelques heures seulement.

Cette même smartwatch est vendue à 308 euros chez PcComponentes et à 369 euros sur le site de Samsung, aucune boutique ne propose une aussi bonne affaire qu’Amazon. Vous obtenez ainsi une montre intelligente haut de gamme qui respire la qualité dans tous ses domaines. Son écran AMOLED est incroyablement lumineux, son logiciel est le complet Wear OS 4 avec One UI 5 Watch et sa batterie a été améliorée de manière notable. C’est sans aucun doute un achat sûr, que ce soit pour vous ou pour quelqu’un d’autre.

Samsung Galaxy Watch6 4G

Une offre exceptionnelle pour la Samsung Galaxy Watch6 4G

Cette Samsung Galaxy Watch6 dans sa version 4G fait partie des meilleures montres intelligentes du marché. Tout d’abord, pour son design exquis, créé avec tout le soin par le fabricant. Vous aurez à votre poignet une montre à la fois moderne et résistante, avec un verre en saphir qui protège l’écran de tout dommage. Sur Amazon, les modèles de couleur noire et argentée sont en promotion, mais ce dernier arrivera beaucoup plus rapidement.

Une mention spéciale mérite l’écran Super AMOLED, avec une taille de 1,5 pouces pour le modèle de 44 millimètres. Les images qu’il affiche ont une excellente reproduction des couleurs, en plus d’être très détaillées grâce à sa résolution de 480 x 480 pixels. Il ne fait aucun doute que c’est un plaisir de voir tout contenu sur ce panneau, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

La Samsung Galaxy Watch6 4G est également très complète en termes de matériel. Son processeur est le Samsung Exynos W930, accompagné de 2 Go de RAM, de 16 Go de stockage et du système d’exploitation Wear OS 4 avec One UI 5 Watch. Les performances de la smartwatch sont excellentes lors de l’exécution des dizaines d’applications que vous pouvez télécharger depuis le Play Store. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique avec Spotify ou voir comment vous rendre à votre destination avec Google Maps.

Il est important de souligner que la version en réduction est celle qui possède une connectivité LTE. Cela signifie que vous pouvez configurer votre carte SIM sur la Galaxy Watch6 pour passer des appels même lorsque vous n’avez pas votre téléphone à côté de vous, pour recevoir les messages WhatsApp ou utiliser Maps. La smartwatch dispose également de la fonction NFC, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour effectuer des paiements dans un store, une station-service ou un restaurant.

Samsung Galaxy Watch6 4G

Attendez, car vous pouvez utiliser la Samsung Galaxy Watch6 pour bien d’autres tâches encore. Par exemple, pour surveiller votre activité physique afin d’obtenir des données détaillées sur votre rythme, les calories brûlées ou l’itinéraire parcouru grâce au GPS. De plus, elle est également très complète en termes de fonctions de santé, y compris un capteur de température corporelle qui peut analyser la température d’autres objets.

En ce qui concerne l’autonomie, la smartwatch est équipée d’une grande batterie de 425 mAh qui vous permettra de l’utiliser pendant 2 journées complètes. Comme toujours, l’autonomie finale dépend de l’utilisation de chaque utilisateur. En résumé, cette Samsung Galaxy Watch6 4G est un excellent achat, surtout si l’on considère qu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 43 %. Ne manquez pas cette occasion et achetez-la dès maintenant pour seulement 229 euros sur Amazon, sans attendre le Black Friday.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.