Redmi 13C : le prochain best-seller de Xiaomi révèle son design et ses caractéristiques dans une fuite

Selon le célèbre fuiteur Anvin, le Redmi 13C aura un écran de 6,74 pouces à 90 hertz, avec un processeur MediaTek Helio G85, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18W.

Le Redmi 13C sera disponible en deux couleurs : Midnight Black et Navy Blue

Après avoir lancé ses nouveaux flagship premium, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, le géant chinois concentre maintenant ses efforts sur les derniers détails pour la présentation de ses nouveaux smartphones d’entrée de gamme, et une preuve en est que nous connaissons déjà certains détails sur le modèle le plus modeste de la nouvelle série Redmi 13, le Redmi 13C.

Ainsi, une récente fuite vient de révéler à la fois le design et les spécifications du Redmi 13C, un terminal qui est destiné à devenir la prochaine meilleure vente de Xiaomi.

Voici tout ce que nous savons sur le futur Xiaomi Redmi 13C

Le populaire leaker Anvin (@ZionsAnvin sur X) a récemment publié un post sur le réseau social précédemment connu sous le nom de Twitter, dans lequel il nous montre les deux premières images réelles du Redmi 13C et nous confirme les principales caractéristiques du nouveau smartphone pas cher de la marque Redmi.

Redmi 13C specifications, renders, price revealed via online retailer listings Redmi 13C specifications:

– 6,74-inch FHD+ IPS LCD display

– HD+ res (1650 x 720 pixels), 90Hz RR

– MediaTek Helio G85

– 5,000mAh | 18W charging

– Front: 8MP, Rear: 50MP + 2MP macro + depth

Comme vous pouvez le voir sur les images qui accompagnent le post mentionné ci-dessus, le nouveau Redmi 13C optera pour un design connu à l’avant avec un grand écran couronné d’une encoche en forme de goutte où se trouvera sa caméra selfie, mais rénové à l’arrière, car il disposera d’un module rectangulaire de caméras où se trouvent ses trois capteurs photo qui nous rappellent beaucoup ceux des Redmi Note 12.

De plus, en ce qui concerne les spécifications du Redmi 13C, cette fuite assure que le nouveau téléphone pas cher de Xiaomi sera équipé d’un grand écran IPS de 6,74 pouces avec une résolution HD+ de 1650 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 hertz, avec un processeur MediaTek Helio G85 accompagné de 8 Go de RAM et de deux versions de stockage interne de 128 et 256 Go, ainsi qu’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

En ce qui concerne la photographie, le Redmi 13C disposera d’une configuration triple de caméras arrière composée d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur dont la résolution n’a pas encore été révélée, ainsi que d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Cette même fuite confirme également que le Redmi 13C sera livré avec MIUI 14 basé sur Android 13, qu’il sera disponible en deux tonalités : Midnight Black et Navy Blue, et qu’il sera disponible sur le marché en deux versions de mémoire aux prix suivants :