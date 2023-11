Ce spectaculaire Xiaomi avec le suffixe GT et 256 Go ne coûte que 300 euros pour une durée limitée.

Peu de gens ont eu le plaisir de l’essayer, mais c’est l’un de ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix de l’année dernière.

Le POCO X4 GT est un terminal avec un matériel haut de gamme à un prix ridiculement attractif.

Si vous avez besoin d’un smartphone dès maintenant et que vous ne pouvez pas attendre le Black Friday, nous avons trouvé une offre très tentante pour vous. Vous pouvez obtenir le POCO X4 GT dans sa version la plus haut de gamme, pour seulement 300 euros sur AliExpress Store, avec livraison gratuite depuis la France. C’est une excellente opportunité d’obtenir un terminal haut de gamme moins cher que jamais.

De plus, celui-ci est l’un des téléphones Xiaomi et POCO compatibles avec HyperOS, le nouveau système d’exploitation qui remplace MIUI à partir de maintenant. Le POCO X4 GT est un terminal très complet, avec un matériel puissant et solide, une bonne batterie, un grand écran fluide et un appareil photo très remarquable pour seulement 300 euros pour une durée limitée.

POCO X4 GT (8/256 Go)

Achetez un téléphone Xiaomi puissant, avec 256 Go et HyperOS

Une des caractéristiques les plus remarquables de ce POCO X4 GT est la batterie qu’il intègre. Il a une capacité de 5080 mAh, un nombre inhabituel pour une batterie, mais qui parvient à durer environ 2 jours d’autonomie, et parfois atteint même 3 jours. Il dispose d’une charge rapide à 67W, vous pourrez donc la recharger en moins de 45 minutes.

Un autre grand avantage de ce POCO X4 GT est son matériel. Il est équipé d’un puissant Dimensity 8100 Ultra de MediaTek, l’un des meilleurs processeurs de l’année dernière. Avec 8 Go de RAM et la puce graphique ARM Mali-G610, il parvient à dépasser les 820 000 points dans le test de l’Antutu. De plus, dans cette unité, nous avons 256 Go de stockage UFS 3.1.

L’écran de ce smartphone de POCO est très bon, bien qu’il lui manque un peu de luminosité parfois. C’est un écran IPS de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa luminosité atteint les 650 nits maximum, il est compatible avec HDR10 et Dolby Vision et possède un verre incurvé et protégé par le Gorilla Glass 5. Le lecteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté.

Ce POCO X4 GT est un smartphone très robuste, malgré son corps en plastique et en verre. Il a une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 200 grammes. N’oublions pas sa résistance à la poussière et aux éclaboussures avec une certification IP53. Dans son châssis, il intègre également 2 microphones pour l’annulation du bruit et des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos.

Un autre aspect intéressant est son secteur photographique. À l’arrière, il dispose d’un triple appareil photo avec des capteurs 64 MP Samsung, grand angle de 8 MP avec 120 degrés d’amplitude et une lentille macro. Il est capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et à 960 ips en slow motion. Sa lentille frontale Omnivision de 16 MP fait du bon travail en mode portrait.

POCO X4 GT (8/256 Go)

Enfin, en termes de connectivité, ce POCO X4 GT est l’un des plus complets de la gamme moyenne et haute actuelle. Il est compatible avec les réseaux 5G, dispose d’une puce Bluetooth 5.3 mise à jour, du WiFi 6, NFC, d’un port pour écouteurs Jack 3,5 mm, de la fonction infrarouge, du GPS et de la capacité pour Double SIM.

