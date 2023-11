Ce cahier intelligent avec ChatGPT intégré peut analyser et organiser toutes tes notes grâce à l’IA

L’XNote n’est pas un cahier ordinaire, il peut transcrire tout ce que vous notez dessus sur ChatGPT.

Résolvez des équations et des problèmes avec XNote

L’XNote est un cahier révolutionnaire. Il allie l’écriture manuscrite à la dernière technologie de l’IA afin que vous puissiez transférer vos notes, dessins ou équations, entre autres, sur ChatGPT. Il est intuitif et discret, de sorte qu’à première vue, il ne semble pas capable d’accomplir cette tâche, mais il est étonnamment intelligent.

Numérisez vos idées, dessins et notes

Il existe déjà des cahiers numériques, qui consistent essentiellement en un écran et un stylet tactile pour dessiner ou écrire dessus ; cependant, XNote élève ce concept au niveau supérieur. Il fusionne l’écriture traditionnelle avec l’IA pour créer un cahier qui ressemble à première vue à un simple cahier classique en papier et en encre, mais qui est capable de transférer tout ce que vous écrivez sur ChatGPT, une IA qui reçoit régulièrement des mises à jour. Pour l’instant, XNote peut comprendre 53 langues.

Mais quelle est l’utilité de cela ? Il s’agit d’un appareil destiné aux personnes qui aiment prendre des notes, trouver l’inspiration sur papier ou écrire de manière traditionnelle, mais qui sont également intéressées par la « collaboration » avec ChatGPT. Par exemple, vous pouvez écrire une formule et XNote la résoudra. D’autre part, il est également possible de lui demander de recueillir des données sur un sujet que vous avez noté. Il est un excellent remplacement des meilleures applications de prise de notes.

En ce qui concerne son fonctionnement, il n’a que deux parties : le cahier et le stylo, qui font partie du même ensemble et donnent accès à l’application. Tout ce que vous écrivez sera envoyé vers le service cloud de celle-ci, mais pour accéder aux fonctionnalités de ChatGPT, vous devrez souscrire un abonnement à XNote AI+, dont le prix est de 9 dollars par mois ou 59 dollars par an. Cela s’ajoutera au prix du cahier et du stylo, disponibles à partir de 149 dollars.

Il n’est pas encore disponible, mais il sera bientôt commercialisé, après avoir dépassé l’objectif de 5 000 dollars sur sa campagne de financement participatif. En cliquant sur le lien situé en dessous de ce paragraphe, vous accéderez à son portail sur Kickstarter, où vous pourrez choisir l’offre que vous souhaitez acquérir.

XNote sur Kickstarter

Un point fort de cet appareil est son design. D’autres cahiers optent pour un style plus moderne et intègrent des codes QR. Ce n’est pas le cas ici, qui, comme vous avez pu le constater, dispose d’un design plus traditionnel.

Enfin, sa batterie et son espace de stockage ne sont pas en reste. Le stylo intègre une batterie de 265 mAh, ce qui se traduit par une autonomie de 60 jours en veille, avec une utilisation réelle de 7 à 8 heures, ainsi qu’une capacité de stockage de 4 Mo, soit environ 1 000 pages remplies de texte et de dessins. Il peut également fonctionner sans Internet.