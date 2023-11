Ce smartphone de milieu de gamme est le choix parfait: 180 euros de moins, appareil photo de 200 MP et Snapdragon 7 Gen 1

Si vous avez environ 400 euros pour votre nouveau téléphone portable, laissez-nous vous recommander ce modèle de qualité où vous pouvez économiser jusqu’à 180 euros.

Pour moins de 400 euros, vous pourrez profiter d’un téléphone portable avec un appareil photo impressionnant de 200 mégapixels // Image : Urban Techno.

Nous passons en revue de nombreux téléphones portables tout au long de l’année sur Netcost-security.fr, certains d’entre eux nous plaisent plus que d’autres. Dans cet article, nous voulons vous recommander l’un de ceux qui appartiennent à la première catégorie, un smartphone que nous adorons. Il s’agit du HONOR 90 5G, un téléphone de gamme moyenne qui nous a conquis par la qualité de son écran, ses performances exceptionnelles et son appareil photo principal impressionnant de 200 mégapixels.

En plus d’offrir une excellente qualité dans les différents domaines, ce HONOR 90 5G bénéficie d’une réduction que vous ne pouvez pas laisser passer. D’une part, il y a le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, qui a un prix de vente recommandé de 549 euros. Ce n’est pas le prix que vous devriez payer, car son prix est généralement d’environ 390 euros sur Amazon. Par conséquent, vous économisez 160 euros sur l’achat d’un téléphone portable de gamme moyenne qui se rapproche de la gamme haute dans de nombreux aspects.

HONOR 90 5G (8GB+256GB)

Si vous préférez dépenser un peu plus d’argent et disposer de plus de mémoire, vous pouvez opter pour le HONOR 90 5G avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Son prix d’origine est de 599 euros, mais vous pouvez généralement le trouver pour environ 415 euros sur Amazon. La réduction est encore plus spectaculaire que la précédente, car vous économisez plus de 180 euros. Ce HONOR 90 est beaucoup plus cher dans la boutique officielle de HONOR, où il se vend à 499 euros, et chez MediaMarkt.

HONOR 90 5G (12GB+512GB)

HONOR 90, le téléphone de gamme moyenne qui vous surprendra par sa qualité et son prix

L’un des points forts de ce HONOR 90 est que vous en profiterez dès sa sortie de la boîte. Il s’agit de son design, qui brille tant par son esthétique que par son ergonomie. Nous parlons d’un terminal magnifique dans n’importe laquelle de ses couleurs, et également très confortable lorsque nous l’avons en main. Nous avons pu vérifier personnellement qu’il offre une sensation excellente lors de l’utilisation, même prolongée.

Nous vous recommandons ce téléphone portable de gamme moyenne car il propose des détails haut de gamme pour environ 400 euros. L’un d’entre eux est l’écran OLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ (2664 x 1200 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Fondamentalement, c’est l’un des meilleurs écrans pour ce prix, les images ont une qualité énorme. C’est ici, juste à l’avant, que se trouve le lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le système.

Sous le capot se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, qui offre des performances exceptionnelles. Tout sur ce HONOR 90 fonctionne avec fluidité, même les applications les plus lourdes. De plus, il convient également de mentionner que nous parlons d’un téléphone portable compatible avec la 5G et livré directement avec MagicOS 7.1 basé sur Android 13, vous n’aurez pas à attendre une mise à jour.

Un autre des composants les plus propres à la gamme haute est l’impressionnant appareil photo arrière de 200 mégapixels. Cette lentille capture des photos très, très bonnes, tant en termes de netteté que d’interprétation des couleurs, en plus d’enregistrer des vidéos en 4K. La caméra frontale n’est pas en reste, car ses 50 mégapixels lui permettent de prendre également des selfies de très bonne qualité.

HONOR 90 5G (12GB+512GB)

Une bonne autonomie est assurée par une batterie de 5 000 mAh qui n’a aucun mal à dépasser une journée d’utilisation. La charge rapide est de 66W, suffisante pour charger la batterie complètement en moins de 40 minutes.

En fin de compte, le HONOR 90 est un smartphone d’une qualité supérieure à celle attendue pour son prix. Vous savez déjà que le modèle 8GB+256GB se situe généralement autour de 390 euros sur Amazon, tandis que le modèle 12GB+512GB tourne autour de 415 euros sur Amazon également.

