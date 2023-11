Futurama a 8 saisons, pas 12, et je t’explique pourquoi

Le vendredi dernier, nous avons annoncé que Futurama, la série bien-aimée créée par Matt Groening et David X. Cohen, serait renouvelée pour 20 épisodes supplémentaires, diffusés sur Hulu et Disney+ sous la forme de deux saisons de 10 épisodes chacune. « Elle atteindra donc sa saison 14 », avez-vous pu lire, mais cela n’est pas tout à fait vrai et nous vous expliquerons pourquoi, et pourquoi il est préférable de dire que Futurama a 8 saisons diffusées, et non pas 11 (en attendant la 12 en 2024).

Expliquons le problème des saisons

Neuvième ou quatorzième ? Sur Disney+, elle serait la quatorzième, mais c’est parce qu’ils ont fait une division arbitraire qui a davantage pris en compte le moment de diffusion des épisodes précédents plutôt que la façon dont Matt Groening et David X. Cohen l’avaient initialement conçue. Et en effet, la série d’animation, malgré sa qualité incontestable (moins présente dans les nouveaux épisodes que nous avons pu voir cette année), n’a pas bénéficié à l’époque de la reconnaissance qu’elle a aujourd’hui, en commençant ses aventures en 1999 et en étant annulée en 2003 après 4 saisons pour revenir cinq ans plus tard avec 4 films qui formeraient la cinquième saison dans son ensemble.

Mais le mal était déjà fait, car les saisons 1 à 4 ont été diffusées de manière si éloignée et désordonnée qu’elles ont donné lieu à 5 blocs de diffusion, et les chaînes qui les ont diffusées ont commencé à considérer ces blocs comme des saisons (ce qui n’était pas le cas). Depuis lors, jusqu’en 2013, 2 saisons supplémentaires ont été diffusées, conçues comme la 6e et la 7e, mais diffusées comme la 8e et 9e, puis comme la 9e et la 10e respectivement par Hulu, maintenant propriété de Disney+, où nous pouvons d’ailleurs regarder la série dans son intégralité, la saison 6 étant les 5 films désormais divisés en 16 épisodes. 8 et 9 et 9 et 10 ? Effectivement, parce que les saisons 6 et 7, si on les compte correctement, ont toutes deux été divisées en deux. Cette année, comme nous le savons déjà, nous avons pu voir la première partie de la huitième saison, mais Hulu (et Disney+), poursuivant leur décompte, l’ont baptisée 11 et 12 (la dernière n’ayant pas encore été diffusée).

Donc, oui, Futurama a été renouvelée pour 2 saisons supplémentaires, compte tenu du fait que ces 20 épisodes seront divisés en 10 et 10, ou en d’autres termes, en saisons différentes, mais ce que nous verrons vraiment sera la neuvième saison, et qui sait si ce ne sera pas la dernière (mais vraiment).

Regarder Futurama

