La Chine veut lancer un missile vers la Lune: son objectif est révolutionnaire

La Chine a un plan très ambitieux pour s’installer sur la Lune.

La Lune est devenue le centre de la guerre entre les États-Unis et la Chine

La Chine est en train de devenir une véritable superpuissance. Elle domine déjà les grandes mégasstructures, avec des bâtiments aussi importants que le plus long pont du monde sur son territoire. De plus, elle possède également une arme secrète sous la forme d’un laser infini. Cela met en évidence le fait que nous sommes en présence d’une véritable puissance technologique. Cependant, le dernier détail qui confirme ce fait est qu’elle s’est lancée dans la course spatiale et a obtenu des résultats très positifs. À présent, elle prévoit de lancer un missile sur la Lune avec un objectif très clair.

La Lune, satellite convoité par les superpuissances

Une prétendue fuite a révélé comment la Chine prévoit d’atteindre la Lune et d’y établir une base permanente sur un sol solide. L’Agence spatiale nationale chinoise (CNSA) est très secrète quant à ses avancées et ses projets en matière d’exploration lunaire. Cependant, dans cette vidéo, on peut clairement voir comment les futurs astronautes qui décideront de voyager sur la Lune ont l’intention d’agir.

Il est vrai que la vidéo de présentation divulguée annonce quelque chose de très prometteur. Elle montre le plan que la Chine a pour s’installer à la surface de la Lune, mais d’une manière qui montre comment ils ont l’intention de surmonter tous les obstacles qu’ils rencontrent sur le chemin. Comme il est évident dans une vidéo de ce type présentant un projet, il y a une certaine propagande, il est donc inévitable de se demander quelles sont les questions qui ne seront finalement pas respectées.

Cependant, voici le plan. Tout d’abord, il y aura une station modulaire en orbite lunaire, c’est-à-dire une petite station spatiale destinée à ce que différents astronautes se chargent de missions robotiques pour explorer la surface, rechercher des ressources et analyser le meilleur endroit pour une base lunaire. Cette station servirait également de porte d’accès à la Lune, quelque chose que la NASA elle-même envisagerait déjà pour sa base dans le cadre de la mission Artemis.

On a également montré comment ils veulent construire la base. Totalement souterraine, en utilisant des missiles pour percer la croûte et en utilisant des tubes de lave cartographiés pour établir la base. Cet habitat est parfait pour que les astronautes puissent s’installer de la meilleure façon possible, sans craindre qu’un astéroïde puisse leur causer des dommages, en plus du rayonnement cosmique toujours problématique dans les environnements sans atmosphère.

En résumé :

Ils prévoient d’établir une base lunaire en utilisant une base qui servira de porte en orbite lunaire.

Ensuite, ils veulent utiliser les tubes de lave du satellite pour établir une base.

De plus, ils veulent utiliser des matériaux propres à la Lune pour rendre l’installation plus facile.

Par ailleurs, cela représente une accélération claire de la CNSA pour remporter la course à la Lune contre les États-Unis. En tout cas, le pays asiatique est sur le point d’atteindre des objectifs très importants dans cette compétition qu’il mène avec l’autre puissance spatiale.