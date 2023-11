Le veto de YouTube aux bloqueurs de publicités fonctionne: des centaines de milliers d’utilisateurs ont cessé de les utiliser

Bloquant les bloqueurs.

YouTube restreint les utilisateurs qui bloquent les annonces

Les bloqueurs d’annonces sont l’un des grands ennemis des marques en ligne, mais YouTube semble réussir à s’en débarrasser. Ces derniers jours, ils ont commencé à bloquer l’accès à ceux qui utilisaient ce type de système, et les utilisateurs, préférant le service, les désactivent pour naviguer sur leur site web.

YouTube l’emporte sur les bloqueurs

Les batailles entre les sites web et les bloqueurs d’annonces remontent à plusieurs années, et leur utilisation s’est répandue de plus en plus au fil des ans. Google, en réalité, encourage les utilisateurs à désactiver les bloqueurs, mais ils n’ont réussi que lorsque l’accès a été strictement limité. Le résultat actuel, résultant de l’interdiction de ces outils ou extensions, est que des centaines de milliers d’utilisateurs arrêtent de les utiliser chaque jour, selon les rapports de Wired.

Les bloqueurs de publicités et leur discorde

C’est quelque chose de très populaire parmi l’utilisateur moyen d’Internet. Installer un bloqueur de publicités et rendre la navigation sur Internet plus propre est courant parmi ceux qui utilisent régulièrement un ordinateur, et même ceux qui l’utilisent occasionnellement. Cependant, cela pose un gros problème pour la durabilité d’Internet dans son ensemble, ainsi qu’une perte de revenus inconfortable pour les grandes marques.

C’est pourquoi de plus en plus de sites web essaient de restreindre la navigation des utilisateurs s’il est détecté qu’ils utilisent un bloqueur de publicités. Du côté des utilisateurs, les plaintes concernant la publicité gênante sont nombreuses, tandis que les marques invoquent la perte de revenus et, par conséquent, la qualité du contenu qu’elles produisent. YouTube ne s’en portera pas mal, mais de nombreux autres sites web au budget plus modeste en souffriront, il est donc important de parvenir à un accord entre les deux parties, l’utilisateur et le site web, pour obtenir un bénéfice mutuel.