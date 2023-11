Duracell lance la power-bank ultime : jusqu’à 60 000 mAh et en forme de pile

La nouvelle batterie externe de Duracell ne se distingue pas seulement par son design, mais aussi par sa capacité et sa compatibilité étendue.

Ce n’est pas une énorme pile, c’est la nouvelle batterie externe Duracell M250 connectée à un iPhone.

Duracell est une marque mondialement connue pour ses piles alcalines, mais saviez-vous qu’elle fabrique également des batteries externes? Dans son effort pour fournir une énergie supplémentaire aux appareils technologiques, Duracell a créé la power-bank ultime. Elle s’appelle Duracell M250, elle a une capacité impressionnante de 60 000 mAh et, à titre particulier, un design qui rend hommage aux mythiques piles de la société.

Pour vous donner une idée de la capacité incroyable de cette batterie externe, sachez qu’elle a assez d’énergie pour recharger votre téléphone portable 12 fois. Elle peut le faire à une vitesse fulgurante, car elle peut fournir jusqu’à 100 W de puissance, et le faire également sans fil grâce à sa base de chargement sans fil. La compatibilité n’est pas un problème car elle prend en charge la connexion de différents appareils, mais sa disponibilité en dehors du marché américain en est un.

Duracell M250 : la power-bank ultime

Le Duracell M250 arrive sur le marché pour devenir directement l’une des meilleures batteries externes que vous pouvez acheter. Tout d’abord, parce qu’elle a une capacité gigantesque de 60 000 mAh, ce qui signifie qu’elle peut fournir plusieurs charges supplémentaires à vos appareils. Étant donné que la plupart des smartphones actuels ont des batteries d’environ 4 000 à 5 000 mAh, ce Duracell M250 peut les charger à plus d’une dizaine de reprises facilement.

La large compatibilité est un autre point fort de cette power-bank. En plus de charger votre téléphone, vous pouvez l’utiliser pour étendre l’autonomie de votre ordinateur, de votre tablette, de vos écouteurs sans fil ou de votre appareil photo. Tant que vous avez le Duracell M250 dans votre sac à dos, vous saurez qu’il n’est pas nécessaire de vous retrouver avec des appareils technologiques sans batterie.

Le design du Duracell M250 séduit dès le premier regard, tant par ce qu’il montre que par ce qu’il cache. Le plus curieux est que son esthétique imite celle des piles alcalines légendaires de Duracell, ce qui en réalité l’une des batteries externes les plus originales du marché. La partie supérieure est dorée et la partie inférieure est noire, tandis qu’il y a un petit anneau lumineux entre les deux zones qui s’allume pour servir de lampe de poche.

Ce Duracell M250 cache d’autres secrets. Par exemple, que la partie supérieure est un couvercle qui se soulève et devient la base de chargement sans fil pour fournir de l’énergie aux appareils sans câbles. De plus, ce couvercle qui s’ouvre permet également d’accéder à un petit compartiment dans la partie supérieure qui sert, par exemple, à ranger le câble USB que vous utilisez avec la batterie externe.

Si nous analysons le design de cette nouvelle power-bank, nous constatons également qu’elle est très complète en termes de connectivité. Elle dispose de 2 ports USB-C, dont l’un peut fournir une puissance de 100 W, et de 2 ports USB-A avec une sortie et une entrée de 18 W. De plus, en tant que particularité, ce Duracell M250 dispose d’un port AC avec une sortie d’énergie de 100 W.

La grande capacité de cette batterie externe permet de charger d’autres appareils à plusieurs reprises, mais elle présente un inconvénient. Elle est en effet un accessoire encombrant à transporter en raison de sa grande taille et de son poids de 2 kilogrammes.

Son prix n’est pas abordable pour toutes les bourses, car elle est sortie sur le marché au prix de 299 dollars (environ 280 euros). Malheureusement, pour le moment, elle ne peut être achetée que sur le site web de Duracell aux États-Unis et on ne sait pas si elle sera disponible sur le marché mondial.