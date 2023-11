Faire des appels Google Meet depuis votre téléphone portable dans la voiture est maintenant plus facile: le nouveau mode « On the Go » arrive

Des appels en voiture plus sûrs que jamais.

Boutons plus grands et caméra désactivée pour le « mode voiture » de Google Meet

Google Meet franchit une nouvelle étape pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs qui utilisent l’application mobile pour des conférences en voiture. Sa nouvelle mise à jour, avec le mode « On The Go » en voiture, offrira des améliorations axées sur l’utilisation de ceux qui ont des réunions pendant leurs trajets routiers.

Interface simplifiée pour la conduite

Lorsque vous conduisez, il est essentiel de maintenir toute l’attention possible sur la conduite elle-même : les yeux sur la route, les mains sur le volant et être attentif à son environnement. Grâce au mode voiture de Google Meet, en activant le « On The Go », les boutons deviendront plus grands, les canaux audio seront privilégiés et les canaux vidéo seront fermés, simplifiant ainsi l’interface pour que l’utilisateur utilise l’écran le moins possible.

En ce qui concerne le fonctionnement des conférences, les autres membres de la réunion pourront toujours se voir en visioconférence avec les autres participants, à l’exception du membre sur la route, qui communiquera uniquement par voix. De cette manière, les autres participants à une réunion ne verront pas leurs capacités de communication réduites par rapport à d’autres interlocuteurs, tandis que le participant au volant communique de manière sûre.

Google et le travail sur son espace de travail

L’un des grands objectifs de Google a toujours été de créer un environnement de travail convivial et utile pour tous les travailleurs. C’est pourquoi la société effectue diverses améliorations dans de nombreuses applications axées sur le travail. En réalité, ce n’est pas la seule amélioration récente de Google Meet. D’autre part, d’autres applications telles que Gmail, une messagerie électronique très répandue dans le monde, bénéficient déjà du support de Bard, l’IA de Google qui contribue à améliorer la productivité.

En réalité, Google travaille même à offrir des services de qualité aux utilisateurs qui ne sont pas membres de leurs espaces de travail. Cela se traduit, par exemple, par des sessions d’anglais gratuites depuis leur propre moteur de recherche, parmi de nombreux autres domaines d’avancement, tels que la diffusion de la culture historique sur Google Arts & Culture. La société appartenant à Alphabet s’efforce ainsi de fournir des outils d’avancement personnel à tous ses utilisateurs.