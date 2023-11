Steve Jobs a présenté quelque chose d’inimaginable lors d’une Keynote : de nos jours, cela serait impensable.

Cette move était impensable à l’époque.

Steve Jobs s’est distingué comme l’un des grands génies du marketing technologique

Steve Jobs était un visionnaire, il a laissé de grandes marques dans le monde des affaires, comme identifier le plus grand ennemi de la productivité ou donner des conseils pour se démarquer lors des entretiens d’embauche. C’est pourquoi, bien qu’il soit décédé d’un cancer du pancréas en 2011, il est toujours suivi pour ses enseignements et ses moments épiques à la tête d’Apple.

Cette fois-ci, parlons d’une situation qui a beaucoup attiré l’attention et qui serait aujourd’hui, sans aucun doute, impensable. En réalité, cela commençait déjà à l’être à l’époque, mais Apple voulait marquer son coup dans le monde du jeu vidéo, comme il l’a fait maintenant avec l’arrivée de Death Stranding ou Assassin’s Creed sur l’iPhone 15 Pro.

Cependant, à l’époque, cela ne s’est pas vraiment bien passé. Pour une raison ou une autre.

Apple contre PlayStation, un coup dangereux

Comme on peut le voir dans (https://www.youtube.com/watch?v=3OqMcqRI-xA), nous devons remonter à 1999 pour voir l’événement Macworld où le PDG d’Apple, Steve Jobs, accordait une attention particulière à la PlayStation 1 en l’amenant, ni plus ni moins, à l’événement via un projecteur. Il semble qu’Apple était en train de préparer quelque chose et il l’a fait savoir par ses paroles :

« C’est la console la plus populaire en ce moment. Ne serait-il pas incroyable de pouvoir jouer à certains de ses jeux ? ».

Oui, vous pensez bien. Steve Jobs avait décidé de concevoir un émulateur de consoles. Précisément l’un des grands tabous de l’histoire de l’industrie. Certaines entreprises sont plus tolérantes que d’autres, mais la réaction envers les émulateurs peut être violente, même pour les consoles plus anciennes sur lesquelles les émulateurs sont installés plus pour les préserver que pour en tirer profit.

C’est ainsi que le Virtual Game Station de Connectix a été présenté, un émulateur développé par Aaron Giles et pour lequel pour 49 dollars, vous pouviez jouer à la PlayStation de Sony sur l’iMac original sans aucun problème. Il suffisait d’avoir le jeu original et le logiciel développé par cette entreprise affiliée à Apple s’occupait du reste. En réalité, Giles était célèbre pour porter des programmes Windows sur Apple à cette époque encore très précoce.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette histoire ne pouvait que mal finir. Sony ne l’a pas vraiment bien pris, au contraire, mais néanmoins, le logiciel a été commercialisé et a vendu un grand nombre de copies en raison de sa convivialité pour les utilisateurs qui pouvaient jouer à la PlayStation sur leur ordinateur sans problème majeur.

Cependant, Sony a fini par poursuivre l’entreprise et a remporté le procès comme le raconte Aaron Giles sur son blog, ce qui a abouti à « la saisie » du programme. Cependant, le véritable succès de PlayStation a été le lancement de la deuxième version, puisque la PlayStation 2 a surpassé sa prédécesseure dans tous les aspects et n’a pu être émulée que lorsque son cycle naturel était terminé.

C’est pourquoi il est surprenant de voir une entreprise de la taille d’Apple prendre une telle décision qui est souvent très poursuivie par les entreprises de jeux vidéo.