Joe Russo et Scorsese incarnent une altercation amicale sur les réseaux sociaux

Qualité ou quantité?

Scorses v Russo

Martin Scorses vient de sortir son dernier film aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, Moon Killers, et, bien sûr, beaucoup se souviennent du réalisateur non seulement pour ce film et d’autres, mais aussi pour ses déclarations récurrentes sur les films de super-héros, notamment ceux de la compagnie Marvel.

Cette fois-ci, c’est Joe Russo qui lui a adressé quelques mots sous forme de vidéo. Joe, et son frère Anthony, sont justement les réalisateurs de plusieurs de ces films auxquels Scorsese fait référence, car ils ont tous deux réalisé Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, qui font partie des films les mieux classés de l’histoire, y compris Endgame, qui détenait ce record jusqu’à ce que James Cameron ressorte Avatar dans les salles avant la sortie de The Water Sense.

‘Avengers: Endgame’ director Joe Russo via TikTok pic.twitter.com/ZEchOD2FSU — Film Updates (@FilmUpdates) Octobre 30, 2023

Comme nous le voyons, une vidéo sans méchanceté dans laquelle Joe répond à un Martin Scorsese qui possède un chien nommé Oscar, tout comme la statuette qu’il a remportée en 2007 pour Les Infiltrés (également avec Leonardo DiCaprio). Pour sa part, le réalisateur de Cherry affirme également adorer les schnauzers, la race de son chien et celui de Martin Scorsese, mais que le sien s’appelle « Box Office », mettant en avant l’immense succès de ses films auprès du public.

L’opinion de Scorsese

Martin Scorsese, un vétéran du septième art, a critiqué à plusieurs reprises ce qu’il appelle « la culture des franchises ». Déjà en 2019, il comparait les films de super-héros Marvel à des parcs d’attractions, déclarant : « Je ne les regarde pas. J’ai essayé, tu sais ? Mais ce n’est pas du cinéma », estime le réalisateur. « Honnêtement, la chose qui m’en rapproche le plus, même s’ils sont bien faits avec les acteurs faisant de leur mieux dans les circonstances, ce sont les parcs d’attractions. Ce n’est pas du cinéma d’humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain ».

Ce n’est pas la seule fois où le responsable de Casino ou Les Affranchis a proféré des injures contre ce type de films. Plus tard la même année, il a écrit dans The New York Times sa réaffirmation, affirmant clairement qu’il ne considère pas ces films comme de l’art mais comme de simples produits de consommation. « Il n’y a pas de révélation, de mystère ou de danger émotionnel réel. Rien n’est en danger. Les images sont faites pour satisfaire un ensemble spécifique de demandes et sont conçues comme des variations sur un nombre fini de thèmes », commentait Martin Scorsese. « Ce sont des suites de nom mais des remakes dans l’esprit. C’est la nature des franchises cinématographiques modernes : étudiées sur le marché, testées par le public, examinées, modifiées, recouvertes et remodelées jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à être consommées », concluait-il.

Cependant, nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour que l’auteur reprenne la parole publiquement. Cette fois-ci, il l’a fait dans le média CQ, cette même année, et a vivement critiqué ces franchises et d’autres encore. « Dans les générations à venir, il y en aura qui penseront que les films ne sont que cela, que c’est ce qu’est le cinéma », a-t-il dit. « Certains le pensent déjà », a-t-il ajouté. « Ce qui signifie que nous devons nous battre encore plus fort. Et cela doit venir de la base. Cela doit venir des cinéastes eux-mêmes. Vous devez, vous savez, les frères Safdie, et Chris Nolan, vous voyez ce que je veux dire ? Attaquez-les de tous les côtés. Attaquez-les de tous les côtés et ne vous rendez pas ».