Le toxique secret derrière la Joconde découvert par la science

Cette œuvre de Leonardo da Vinci est l’une des plus admirées par le public.

Le classique de Leonardo da Vinci continue de nous dévoiler ses mystères aujourd’hui

Leonardo Da Vinci est devenu l’un des plus grands génies de l’histoire. Classique idéal de la Renaissance, le génie florentin avait tout : expert en mathématiques, en génie, en sciences naturelles et bien sûr en peinture. Il existe de nombreuses œuvres incroyables sur sa personne, comme celle où il a inventé l’un des premiers robots de l’histoire. Sa figure est tellement aimée par le grand public que nous pouvons même pénétrer dans l’esprit de da Vinci grâce à Google et découvrir ses aspects les plus intéressants.

Cependant, si quelque chose distingue le génie florentin, c’est précisément une petite œuvre dans laquelle on ne voit pas réellement le déploiement technique qu’il a développé tout au long de sa carrière, comme c’est le cas de la perspective aérienne. Nous parlons précisément de la Joconde ou Mona Lisa dont un groupe de chercheurs a découvert quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir et qui est vraiment toxique.

Le secret toxique derrière la Mona Lisa

Il n’est pas étrange que les tableaux soient soumis à des dizaines de tests, tant aux rayons X qu’à d’autres types de tests. À de nombreuses occasions, d’autres œuvres très intéressantes ont été découvertes sous celles qui sont parvenues jusqu’à nous, réalisées par des génies tels que Velázquez ou Leonardo lui-même. Cependant, de nombreuses analyses des peintures et des composés utilisés sont également effectuées.

La peinture de la Renaissance n’est pas comme celle d’aujourd’hui, que l’on peut acheter dans un store avec des couleurs et des diluants. Au contraire, par le passé, ils fabriquaient leurs propres mélanges pour obtenir les meilleures couleurs. Tout de manière organique et naturelle, en utilisant des liquides tels que l’urine d’animaux ou humaine, des oxydes, etc..

Ainsi, des chercheurs français et britanniques ont publié un article dans lequel ils ont découvert quelque chose de surprenant grâce à une étude approfondie de la peinture par diffraction des rayons X et spectroscopie. Ils y ont trouvé un composé rare de plumbonacrite à la base de la peinture :

Probablement, Leonardo a tenté de préparer une peinture épaisse pour couvrir le bois en utilisant une huile chargée en oxyde de plomb.

Bien que cela, selon ce qui est rapporté dans ScienceAlert, a également été trouvé dans le tableau de La Cène, aucune référence artistique à la plumbonacrite n’avait été trouvée dans les écrits de l’artiste. D’autres artistes comme Rembrandt utilisaient également ce type de peinture pour recouvrir leurs toiles.

Bien que ces pigments soient totalement toxiques en raison de leur teneur élevée en plomb à la surface, il est vrai qu’ils ont été utilisés de manière assez continue. Cela inclut même des artistes du XXe siècle. Le fait que Leonardo da Vinci l’ait utilisé nous amène à penser qu’il s’agissait d’un système qui a émergé pendant la Renaissance, car il n’y a pas d’autres périodes chronologiques antérieures à ces siècles où des pigments toxiques de ce style étaient utilisés. Bien qu’il y en ait d’autres qui étaient tout aussi toxiques.

En résumé :