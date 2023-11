Comment partager des mots de passe de manière sécurisée via iCloud

Une fonction très utile pour partager des mots de passe en famille.

Icône d’iCloud, le service de stockage en nuage d’Apple.

Une des grandes nouveautés d’iOS 17 a été la possibilité de partager des mots de passe avec nos proches de manière facile et sécurisée. En effet, le trousseau iCloud s’est également amélioré dans cette mise à jour, non seulement en nous permettant de récupérer facilement des mots de passe, mais également en nous permettant de créer un trousseau iCloud partagé.

Comment créer un trousseau iCloud partagé

Grâce au trousseau iCloud, nous pouvons partager certains de nos mots de passe avec un groupe restreint de personnes. Bien entendu, cela se fait avec le chiffrement de bout en bout et avec la facilité et la sécurité qui caractérisent Apple.

En partageant les mots de passe, un trousseau iCloud partagé sera créé avec tous ces mots de passe, ce qui signifie que chaque membre du groupe aura la capacité d’ajouter de nouveaux mots de passe, de les mettre à jour et de les supprimer. Le processus nécessite iOS ou iPadOS 17 et est aussi simple que de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Accédez à Mots de passe. Touchez le + en haut. Sélectionnez l’option Nouveau groupe de mots de passe partagé. Cliquez sur Continuer. Nommez le groupe et touchez Ajouter des personnes pour ajouter celles que vous souhaitez. Appuyez sur Créer. Sélectionnez les mots de passe que vous souhaitez partager et touchez Déplacer.

En suivant ces étapes, les mots de passe que nous avons décidé de partager auront une icône de deux personnes pour pouvoir les distinguer clairement et ils seront synchronisés avec le trousseau des autres personnes appartenant au groupe. Tous les participants pourront les modifier ou les supprimer de manière permanente.

Si l’un des membres modifie un mot de passe, les modifications s’appliqueront à tous les membres du groupe. Cependant, lorsqu’un mot de passe est supprimé, il sera également déplacé dans la corbeille pour tous les membres avec la possibilité de le récupérer dans les 30 prochains jours. Enfin, les mots de passe peuvent également être déplacés du trousseau partagé à celui personnel.

En tant que propriétaires du groupe, nous pourrons également supprimer tous les participants et les mots de passe seront supprimés de leur trousseau. Cependant, Apple avertit que nous continuerons à avoir accès aux comptes partagés et il est recommandé de changer les mots de passe de tous ceux qui étaient auparavant partagés. Et cela n’est qu’une autre fonctionnalité d’iCloud, comme son presse-papiers universel.