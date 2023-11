Tu n’auras pas à vivre en Chine : voici les premiers 9 Xiaomi qui seront mis à jour vers HyperOS sur le marché mondial en abandonnant MIUI.

L’arrivée de HyperOS a tout changé pour Xiaomi. Le nouveau système d’exploitation adopte la ‘doctrine Apple’ pour son développement et promet d’être le plus grand tournant dans l’histoire de la marque. Un système d’exploitation pour tous les rassembler. Tous les appareils de la marque sous un même contrôle, développés et évolués en interne et peu voire aucune ingérence d’équipes de développement externes comme celle chargée de faire progresser Android de Google.

Et logiquement, l’attention est concentrée sur les terminaux qui seront les premiers à abandonner MIUI pour se mettre à jour avec HyperOS. Sans oublier les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, dans le domaine des smartphones, ni la Xiaomi Watch S3 dans le monde des montres connectées, bien sûr. Ces trois seront directement nés avec HyperOS dans leurs veines. Mais pour les autres modèles du marché international, il faudra attendre le premier tour de mises à jour, et nous avons déjà les premiers noms.

Les neuf premiers Xiaomi à recevoir HyperOS viennent de fuiter





L’équipe de GSMChina a accédé aux informations fournies par Xiaomi lors d’une conférence dans leur pays. Lors de cette conférence, Xiaomi a communiqué quels seront les premiers modèles de la marque à être mis à jour vers HyperOS, ce qui avait déjà été annoncé auparavant. Le grand changement est que nous ne parlons pas ici d’une mise à jour pour le marché local, celui de la Chine, mais d’une mise à jour au niveau international.

Donc peu importe où vous vivez. Si vous avez l’un des nouveaux modèles annoncés, parmi lesquels nous trouvons huit téléphones portables et une tablette, vous recevrez HyperOS . Malheureusement, Xiaomi a donné une large marge de trois mois pour l’arrivée de sa première grande mise à jour. Nous savons seulement qu’elle sera reçue à un moment donné entre le 1er janvier et le 31 mars, rien de plus.

Mais en attendant cela, il n’est pas inutile de vérifier si votre téléphone portable ou votre tablette Xiaomi fait partie des modèles choisis par Xiaomi pour recevoir HyperOS, le système d’exploitation qui changera tout dans l’écosystème de la marque. Voici les modèles en question:

Ces neuf modèles ont été choisis et, dès à présent, nous les surveillerons attentivement. Leurs noms ont été mentionnés au cours des dernières semaines dans plusieurs listes. En raison de leur ancienneté, de leur statut de candidat possible, voire de leur catégorie, car il s’agit de modèles haut de gamme dans les neuf cas. Mais maintenant, Xiaomi a déclaré ouvertement, pour le moment en Chine, qu’ils recevront HyperOS. Et c’est une très bonne nouvelle.

