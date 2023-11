Cette montre Xiaomi est un best-seller sur Amazon et a un prix très abordable

La montre connectée du fabricant chinois est parmi les trois meilleures ventes du moment.

Cette Xiaomi Redmi Watch 3 Active est une excellente alternative aux montres plus chères, remplie de capteurs et avec une grande autonomie.

Vous envisagez d’acheter une montre intelligente et vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent? C’est un gadget très offert, et les fêtes de Noël approchent. Que ce soit pour vous ou pour quelqu’un d’autre, la Xiaomi Redmi Watch 3 Active est un excellent choix pour de nombreuses raisons. Surtout son prix bas, mais d’autre part ses excellentes performances.

Depuis que Xiaomi a commencé à dominer le marché des bracelets intelligents, beaucoup ont vu qu’ils pourraient venir sur celui des montres connectées et tout balayer. Maintenant, ils ont plusieurs modèles dans leur catalogue qui peuvent rivaliser avec les meilleurs, tant en termes de caractéristiques que de prix.

Obtenez une montre intelligente Xiaomi pas cher et fonctionnelle

Le catalogue de montres de Xiaomi est très vaste. Il y en a pour tous les goûts et budgets, mais cette nouvelle Redmi Watch 3 Active, présentée en plein été 2023, est une petite merveille pas cher que vous devriez essayer.

Tout d’abord, nous avons une montre avec deux finitions, l’une en noir mat et l’autre en argent brillant. Vous pouvez utiliser toutes les sangles compatibles avec ce modèle. Il dispose d’un écran LCD couleur de 1,83″, d’une luminosité réglable de 450 nits, d’une résolution de 240 x 280 pixels et de plus de 200 cadrans disponibles gratuitement. Le verre qui le protège a une courbure 2.5D, ce qui lui donne une meilleure finition.

C’est une montre très résistante, dont le boîtier peut supporter une pression de 5 ATM ou 50 mètres de profondeur dans l’eau. C’est une montre connectée conçue pour durer et être utilisée dans tous les types de sports. Elle intègre plus de 100 modes d’entraînement et de sports, pour que vous puissiez pratiquer celui que vous préférez. La montre enregistrera tous vos mouvements pendant l’activité et vous fournira un rapport exclusif après chaque entraînement.

La batterie de cette Redmi Watch 3 Active peut durer environ 12 jours en utilisation normale avec une seule charge. Elle peut descendre jusqu’à 7-8 jours en cas d’utilisation très active de tous les capteurs. Elle se charge avec un connecteur magnétique propre en moins de 90 minutes.

D’autre part, c’est une montre pour enregistrer tout ce que nous faisons, si nous le souhaitons. Elle dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un moniteur d’oxygène dans le sang, d’un compteur de pas et de distance approximative, et d’un suivi de la qualité du sommeil. Et l’une des meilleures fonctionnalités est que nous pourrons utiliser la montre connectée pour passer des appels lorsqu’elle est connectée au smartphone via Bluetooth, en utilisant son microphone et son haut-parleur intégrés.

Enfin, il s’agit d’une montre très confortable à porter, car elle est très légère, seulement 41 grammes avec la sangle en silicone officielle incluse. Elle dispose de la connectivité Bluetooth 5.3 de dernière génération. C’est l’une des meilleures montres que vous pouvez acheter pour moins de 50 euros en ce moment, et avec autant de fonctionnalités.

