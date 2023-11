Le génie derrière l’Intelligence Artificielle prévient : l’IA pourra bientôt nous manipuler

Sam Altman est le tout-puissant fondateur d’OpenAI, l’entreprise qui développe le plus son Intelligence Artificielle. En dehors de cela, il possède d’autres entreprises avec des idées tout aussi folles, comme essayer de nous rendre immortels. Cependant, ses efforts se concentrent généralement sur l’IA, au point qu’il a demandé à tout le monde de cesser de philosopher sur ce concept et de se mettre au travail une fois pour toutes afin de le faire avancer.

Cette fois-ci, le sujet que nous allons aborder est quelque peu préoccupant. Selon un article récemment publié sur X, il affirme que l’IA pourra nous manipuler et faire ce qu’elle veut de nous très bientôt. Cela présente un danger.

i expect ai to be capable of superhuman persuasion well before it is superhuman at general intelligence, which may lead to some very strange outcomes

— Sam Altman (@sama) 25 octobre 2023