Les secrets des iPhone 15 que tout le monde devrait connaître

Voici toutes les fonctionnalités exclusives de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro.

Découvrez les secrets de l’iPhone 15

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont été lancés il y a un mois et demi et pendant ce temps, nous avons découvert les aspects qui les rendent spéciaux. Des aspects qui sont exclusifs à ces appareils et que nous ne trouvons pas sur d’autres modèles d’iPhone. C’est pourquoi nous les avons tous répertoriés et nous allons vous les expliquer ci-dessous.

Limite de charge à 80%

Les iPhone 15 sont livrés avec deux nouvelles fonctionnalités dans le but de préserver la batterie de l’iPhone. D’une part, nous avons la possibilité de limiter la charge à 80%. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l’iPhone ne se chargera qu’à ce pourcentage afin d’économiser la batterie. Pour l’activer, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres sur l’iPhone. Accédez à la section Batterie. Touchez la section Santé de la batterie. Accédez à l’optimisation. Vous pourrez choisir entre Optimisation, Limite 80% et Aucune.

Mais ce n’est pas tout. Les iPhone 15 offrent également la possibilité de vérifier facilement les cycles de charge. Une ressource qui peut nous être très utile pour surveiller la santé de notre batterie. Pour vérifier les cycles de charge, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à la section Informations. Faites défiler jusqu’à voir les informations sur la batterie.

Capturer des portraits est plus facile que jamais

Bien qu’il ait été promu comme une fonctionnalité de l’iPhone 15 et 15 Pro, de nombreuses personnes ne réalisent pas que lorsqu’elles prennent une photo d’une personne, d’un chien ou d’un chat, les données de profondeur nécessaires pour en faire un portrait sont automatiquement enregistrées. Vous saurez qu’il fait cela en raison du symbole ƒ dans le viseur.

Vous n’avez pas besoin d’activer le mode Portrait, prenez simplement la photo. Ensuite, vous pouvez ouvrir l’image ultérieurement dans Photos, appuyer sur Modifier et vous verrez à nouveau le symbole ƒ pour ajuster l’effet Portrait. Vous pouvez toucher un sujet pour choisir le point focal.

Ce que vous pourriez également ne pas réaliser, c’est que vous pouvez faire la même chose très rapidement avec les objets. Il vous suffit d’aligner votre prise de vue dans l’appareil photo comme d’habitude, de toucher un objet dans le viseur et vous verrez apparaître le symbole ƒ. Maintenant, il enregistrera les informations de profondeur nécessaires pour réaliser une « édition de portrait » tout comme il le fait avec les personnes et les animaux de compagnie.

Les iPhone 15 Pro ont « sept lentilles »

Les iPhone 15 Pro ont 3 caméras comme vous venez de le voir, cependant, Apple souligne que c’est comme si vous pouviez en utiliser sept. Cela est dû aux différentes distances focales permises par le système photographique de cet iPhone. Les différentes distances focales sont les suivantes :

Macro

13mm (ultra grand angle)

24mm (1x)

28mm (1.2x)

35mm (1.5x)

48mm (2x)

120mm (5x)

Les photos de 48 MP peuvent maintenant peser moins

Afin que les photos pèsent moins, elles peuvent être prises à 48 MP, mais au format HEIF. Contrairement au RAW, elles pèsent moins sans sacrifier la qualité des photos. En réalité, c’est ce que je faisais avec mon iPhone 14 Pro pour ne pas occuper autant d’espace. Je les prenais en RAW, puis je les convertissais en HEIF pour économiser de l’espace. Et le meilleur de tout ? Vous pouvez le faire directement depuis l’application Appareil photo.

Possibilité de masquer l’icône de silencieux

Maintenant, nous avons toujours un indicateur pour nous assurer que l’iPhone est en mode silencieux, mais pas dans le bouton d’action. Maintenant, les iPhone 15 Pro ont une nouvelle icône à côté de l’heure pour cela. Une icône d’une cloche barrée que nous pouvons masquer si nous le souhaitons. Par exemple, dans les cas où nous avons toujours l’iPhone en mode silencieux comme moi. Pour cela, suivez les étapes suivantes :