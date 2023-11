Voici pourquoi vous ne devriez jamais arrêter vos éternuements : c’est dangereux et la science rend son verdict

Il est assez dangereux pour notre corps en général de l’arrêter à mi-chemin.

Voici pourquoi les éternuements ne devraient jamais être interrompus

Ils sont encore loin à l’horizon, mais les allergies printanières sont une véritable nuisance. En plus des applications pour contrôler les allergies, notre corps est si intelligent qu’il est capable d’expulser les substances irritantes de notre nez en éternuant. Il s’agit vraiment d’un avantage, mais parfois nous ne le comprenons pas comme tel et cela devient plutôt une gêne que beaucoup de gens essaient d’éviter à tout prix. Aujourd’hui, nous allons vous expliquer pourquoi il est dangereux de ne pas arrêter vos éternuements.

Pourquoi ne devrions-nous pas arrêter les éternuements

Pour comprendre pourquoi nous ne devrions pas arrêter nos éternuements, il est nécessaire de comprendre ceci : les éternuements sont des réflexes involontaires qui surviennent lors d’une stimulation irritante de notre nez. Ainsi, nos nerfs transmettent au cerveau qu’il y a quelque chose qui ne va pas là-bas et lorsque cela se produit en quantité suffisante, le cerveau déclenche l’éternuement.

Selon The Conversation, à partir de ce moment-là, une inhalation profonde se produit et une accumulation de pression se fait dans les voies respiratoires. Le diaphragme se contracte ainsi que les muscles des côtes, et les yeux se ferment par réflexe. À partir de ce moment-là, une forte expiration, le moment de dire « atchoum », se produit, ce que nous connaissons communément sous le nom d’éternuement.

Le bruit est causé par le choc de notre langue contre le palais et l’air expulsé sous pression par le nez.

Jusqu’à présent, tout est normal, mais pourquoi ne peut-on pas arrêter d’éternuer ? En effet, tout d’abord, nous laissons passer des substances irritantes par notre nez, et celles-ci pourraient être des virus, des bactéries ou d’autres substances dangereuses.

Au-delà de cela, le problème est autre et peut être physique pour nous car en fermant la bouche pendant un éternuement, une pression énorme se génère à l’intérieur de notre corps qui peut endommager les yeux, les oreilles ou les vaisseaux sanguins. Le risque reste très faible, mais il y a des témoignages de personnes qui se sont cassé la gorge en évitant un éternuement. Dans les pires cas, cela peut même entraîner un anévrisme.

Pour cette raison, il faut faire attention lorsque l’on éternue. En général, il est vrai que si l’on arrête l’éternuement, il est fort probable que cela ne nous arrive pas, mais il est également vrai que nos organes précédemment mentionnés en souffriront et il n’est pas recommandé de nuire à notre cerveau dans pratiquement toutes les circonstances.

Pour résumer, voici les points clés :