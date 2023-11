Xiaomi te soigne même les douleurs dorsales : son nouveau pistolet de massage pour soulager les contractures

La Lombalgie, cette douleur dans le bas du dos, est subie par plus de 600 millions de personnes dans le monde selon une récente étude. Et selon Sanitas, le mal de dos est « la première cause d’arrêt de travail aux États-Unis et la deuxième dans des pays européens comme les Pays-Bas ». En réalité, après les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, le mal de dos « représente la troisième cause de dépenses médicales dans les pays occidentaux« .

Et c’est que le travail et la posture pendant des heures -surtout si votre boulot consiste à rester devant un écran-, la vie sédentaire et le stress énorme que nous supportons actuellement en raison du rythme de vie, tout cela fait en sorte que le dos nous fasse mal en fin de journée. Les massages pour soulager et décompresser le dos sont un bon point de départ pour réduire la douleur, et Xiaomi sait que 90% de la population ne peut pas se permettre un masseur régulier, c’est pourquoi il a fait appel à l’électronique. Et le résultat est… un pistolet.

Le Mijia Mini Fascia Gun 2 de Xiaomi, un pistolet de massage

Le Mijia Mini Fascia Gun 2 est un pistolet pour détendre les tissus conjonctifs situés entre les muscles, les os et les articulations. Ces tissus peuvent devenir raides ou s’enflammer en raison du stress, de l’exercice ou d’une mauvaise posture, causant douleur et fatigue. Ce ‘pistolet de relaxation’ utilise une technologie de vibration à haute fréquence pour stimuler et détendre les tissus conjonctifs, améliorant la circulation sanguine et l’élasticité musculaire.





Le Mijia Mini Fascia Gun 2 pèse 403 grammes et est équipé d’un moteur de 66W Max, offrant une poussée maximale de 18 kg et une vitesse maximale de 3000 tr/min. L’appareil peut atteindre une profondeur de relaxation de la fascia -un type de tissu conjonctif principalement fibreux et solide qui recouvre toutes les structures corporelles -muscles, os, viscères, vaisseaux, nerfs-, jusqu’à 8 mm, garantissant « un effet thérapeutique en profondeur ».

L’appareil dispose également de deux modes: exercice à fréquence fixe et massage à fréquence variable, ainsi que de trois niveaux d’intensité. L’appareil possède un anneau indicateur d’intensité à 360° qui change de couleur en fonction de l’intensité de la pression et fournit des informations en temps réel.

La dernière nouveauté de fitness de Xiaomi

Le dispositif médical portable est également silencieux et confortable à utiliser, car il utilise un moteur sans balais qui réduit le bruit à seulement 40 dB (A), vous permettant de profiter du massage sans déranger les autres. L’appareil a un design ergonomique avec une prise antidérapante à grain vertical et est disponible en deux couleurs: gris métallique et blanc perle.





Le pistolet de massage est doté d’une batterie intégrée de 2450 mAh, offrant une autonomie jusqu’à 30 jours avec une seule charge, ainsi que d’une mémoire de réglages intelligente qui se souvient de la dernière intensité et du dernier mode utilisés par l’utilisateur sans avoir besoin de les régler à nouveau. Il comprend également trois embouts interchangeables: sphérique, plat et en forme de U, pour s’adapter à différentes parties du corps.

Le Mijia Mini Fascia Gun 2 est déjà disponible sur le marché chinois pour 349 yuans, soit environ 45 euros. Un prix génial pour un appareil que nous aimerions voir lancé en Occident, afin de soulager un peu ce dos douloureux ou fatigué.





Via | Xiaomitoday