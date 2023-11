David Fincher sur Fight Club : Je ne l'ai pas vue depuis 20 ans et je ne veux pas le faire

David Fincher, le célèbre réalisateur de films responsables tels que Fight Club, Seven, Zodiac et le récemment sorti The Killer, a avoué dans une récente interview avec le magazine CQ qu’il n’a pas vu le film avec Brad Pitt et Edward Norton au cours des 20 dernières années, et qu’il n’en a pas envie.

Interrogé à ce sujet, Fincher a répondu fermement « Je ne l’ai pas vu depuis 20 ans. Et je ne veux pas le faire », une révélation surprenante qui donne néanmoins une idée de la relation de Fincher avec son propre travail, et il semble que le réalisateur préfère éviter de revoir ses anciens travaux, peut-être pour maintenir une distance avec son œuvre passée et ainsi éviter toute autoréflexion qui pourrait surgir en la regardant à nouveau avec la perspective que le temps lui a donnée. « C’est comme regarder vos photos d’école primaire, ou quelque chose du genre. Je suis satisfait d’elle. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui puisse être amélioré, et je ne veux pas prendre le risque de la ruiner« .

IA, voitures et zombies

Dans cette interview, David Fincher a également abordé d’autres sujets intéressants et a parlé, par exemple, de son dernier film, The Killer, avec Michael Fassbender. Il a expliqué comment ils ont coordonné la production pour s’adapter à l’emploi du temps chargé de l’acteur pendant la période creuse des courses de voitures, car l’allemand est un grand fan de ce sport et il participe à des compétitions depuis 2022.

Fincher a également partagé sa perspective sur l’intelligence artificielle dans l’industrie du cinéma et la créativité en général. Bien qu’il reconnaisse que l’IA puisse être un outil puissant, il a souligné qu’il n’a pas encore entendu une chanson créée par celle-ci qui puisse être comparée à un chef-d’œuvre humain comme Eleanor Rigby des Beatles. Le réalisateur a mis l’accent sur l’importance de l’expression personnelle et de la subjectivité dans la créativité artistique et a suggéré que tant que l’IA ne pourra pas évoquer des émotions profondes et personnelles chez le public, ou jusqu’à ce que « quelqu’un propose une chanson IA qui me surprend… », la créativité humaine restera irremplaçable pour le cinéaste.

Mais il est vrai que le réalisateur et producteur a utilisé cette technologie, mais dans un contexte plus technique et non créatif. Il a mentionné comment l’IA a été utilisée pour améliorer le dialogue de son film The Killer, car, dans certaines occasions, des lignes de dialogue ont été enregistrées « sur un iPhone dans un environnement qui n’était pas propice à leur utilisation en voix off », puis traitées ultérieurement pour obtenir un résultat propre et agréable. « Incroyablement utile », a-t-il défini.

Enfin, l’interview s’est concentrée sur la suite annulée de World War Z, dont la première partie était également interprétée par Brad Pitt. Fincher est ravi de ne pas l’avoir réalisée, et maintenant ce serait encore plus difficile car des éléments qu’ils avaient envisagés sont apparus récemment dans la série The Last of Us pour HBO, une série qui en plus « a beaucoup plus de terrain à explorer les mêmes choses » en raison de sa nature épisodique.