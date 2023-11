Ceci est l’Amazon Echo le moins cher que vous pouvez acheter : moderne, avec une grande qualité sonore et Alexa

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour acheter un bon Amazon Echo, ce modèle économique a tout ce dont vous avez besoin.

Le design de l’Amazon Echo le moins cher est plus moderne que celui de ses aînés, avec des couleurs aussi originales que ce vert azur.

Un Amazon Echo est l’un des dispositifs intelligents les plus utiles que vous pouvez acheter pour votre maison. Vous pouvez l’utiliser pour écouter de la musique, pour connaître les dernières nouvelles, pour vous rappeler des tâches en attente ou pour contrôler d’autres appareils intelligents de la maison, pour n’en citer que quelques-unes. Cependant, il est possible que vous refusiez d’en acheter un de ces Amazon Echo en pensant qu’ils sont trop chers pour vous.

Surprise : il y a un Amazon Echo pas cher qui a un design très moderne et toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Il s’agit de l’Echo Pop, un modèle qui est sorti il y a seulement quelques mois et qui a un excellent rapport qualité-prix. Il coûte normalement 54,99 euros, mais sur Amazon et chez MediaMarkt, il est souvent mis en vente à un prix très réduit. En réalité, nous l’avons déjà vu aux alentours de 20 euros, un prix incroyable.

Un design magnifique pour la maison, une grande qualité sonore et Alexa prête à vous aider en tout ce dont vous avez besoin. L’Echo Pop est l’enceinte intelligente Amazon la moins chère que vous pouvez acheter et vous découvrirez ci-dessous pourquoi cela en vaut vraiment la peine.

Echo Pop

Pourquoi cela en vaut vraiment la peine d’acheter l’Amazon Echo le moins cher

Le premier détail qui vous séduira de cet Amazon Echo Pop est son design, très différent des autres enceintes de la marque. Il a une esthétique plus moderne, avec une partie complètement plate et des couleurs aussi originales que le violet ou le vert azur. Une autre particularité de cet Echo Pop est qu’il peut être acheté avec des housses de couleurs encore plus voyantes, comme le rouge et l’orange. Vous pouvez acheter ces packs sur Amazon pour seulement quelques euros de plus.

Cet appareil reste un haut-parleur, c’est pourquoi il est particulièrement important qu’il offre une bonne qualité sonore. L’Echo Pop remplit amplement cette fonction en offrant un son clair et très puissant malgré sa taille compacte. Vous pouvez demander à Alexa de jouer de la musique de Spotify ou Amazon Music, ou l’envoyer directement depuis votre téléphone en le connectant via Bluetooth.

En disant simplement « Alexa », l’assistant vocal s’active pour vous aider en tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez lui demander l’heure, l’état de la circulation dans votre ville ou la météo pour demain. Avec Alexa, vous pouvez également activer des minuteurs et des chronomètres, ainsi que des rappels pour vos tâches en attente. Par exemple, vous pouvez lui demander de vous rappeler que vous avez un rendez-vous chez le médecin ou que vous devez arroser les plantes.

De plus, Alexa est compatible avec des « skills » qui multiplient ses fonctions. Par exemple, vous pouvez installer la « skill » du jeu Pasapalabra pour jouer avec l’assistant, celle de la Cadena Ser pour écouter la radio, et même une qui reproduit les sons de la pluie pour vous aider à dormir. Bien sûr, avec cet Echo Pop, vous pouvez également contrôler les autres appareils intelligents de la maison. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour allumer la climatisation ou éteindre la lumière.

Echo Pop

Le fait qu’Alexa soit toujours prêt à vous aider signifie que le microphone est activé 24 heures sur 24. C’est positif, mais aussi négatif, car votre vie privée est réduite en étant près d’un appareil qui écoute tout ce que vous dites. Heureusement, l’Echo Pop dispose d’un bouton pour désactiver le microphone et ainsi parler en toute confidentialité.

En fin de compte, l’Echo Pop vous permet de profiter de toutes les qualités d’un Amazon Echo sans dépenser autant d’argent. N’oubliez pas qu’il est courant de le trouver en promotion sur Amazon et chez MediaMarkt. Si vous préférez dépenser un peu plus et profiter d’un modèle plus avancé, l’Echo Dot (5ème génération) est également un achat judicieux sur Amazon. Les deux modèles font partie des meilleurs haut-parleurs intelligents avec assistant virtuel.

