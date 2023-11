Un mode de lecture dans Google Chrome ? Vous pouvez l’activer avec cette astuce simple

On t’explique, étape par étape, comment activer le mode lecture sur Google Chrome et le configurer selon tes préférences.

L’application Google Chrome sur un téléphone Android / Photo : David Freire

Google Chrome est l’un des meilleurs navigateurs web pour Android et également l’un des plus populaires grâce, surtout, aux excellentes performances qu’il offre par rapport à d’autres alternatives telles que Firefox, Microsoft Edge ou Opera, ainsi qu’à sa multitude de fonctionnalités dont certaines sont activées par défaut et d’autres sont cachées dans un menu interne appelé « Chrome Flags ».

Aujourd’hui, nous allons te parler d’une de ces fonctions secrètes de Google Chrome qui te permettra d’activer un mode lecture pratique pour lire n’importe quelle page web de manière beaucoup plus confortable.

Comment activer le mode lecture dans l’application Google Chrome pour Android

Tout d’abord, il est important de noter que le mode lecture de Google Chrome est une fonctionnalité expérimentale et, par conséquent, il présente encore quelques bugs qui doivent être corrigés, comme nous te l’expliquerons à la fin de cet article.

Une fois que cela est clarifié, si tu souhaites commencer à profiter du mode lecture de Google Chrome sur ton téléphone Android, il te suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvre l’application Google Chrome sur ton smartphone

Accède au menu des fonctionnalités cachées du navigateur en entrant « chrome://flags » dans la barre d’adresses, puis en appuyant sur le bouton de confirmation du clavier

Une fois dans « Chrome Flags », saisis « Reader » dans la barre de recherche

Clique sur le menu déroulant qui apparaît sous la section « Actions contextuelles de la page – mode lecture » et sélectionne l’option « Activé »

Fais de même dans la section « Déclenchement du mode lecture » et choisis « Toujours »

Enfin, clique sur le bouton « Relancer » qui apparaît en bas à droite pour enregistrer les modifications et redémarrer l’application Chrome

Une fois que cela est fait, à chaque fois que tu accèderas à une page web compatible avec le mode lecture de Chrome, une icône représentant une feuille apparaîtra à droite de la barre d’adresses et en la cliquant, le mode lecture s’activera sur le site que tu es en train de consulter.

Par ailleurs, si après avoir activé le mode lecture, tu cliques sur le bouton des trois points verticaux situé dans le coin supérieur droit, une fenêtre contextuelle s’ouvrira te permettant de personnaliser la police, sa taille et le design du mode lui-même, avec le choix entre trois styles : clair, sombre et sépia.

En ce qui concerne le fonctionnement de ce mode lecture de Google Chrome et selon les tests que nous avons effectués, il faut savoir qu’il arrive parfois que l’icône de ce mode n’apparaisse pas dans la barre supérieure du navigateur. Dans ce cas, il te faudra soit changer d’onglet, soit sortir puis réouvrir Chrome pour la voir apparaître.

Quoi qu’il en soit, ce mode lecture de Google Chrome est tout à fait utilisable et, en réalité, je l’utilise personnellement avec son design sombre pour lire des articles de différents sites la nuit.