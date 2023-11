Où paie-t-on le plus pour un iPhone d’occasion ?

Dans ce guide, je vais vous donner quelques conseils pour obtenir le meilleur prix pour votre iPhone d’occasion.

L’iPhone 12 est un modèle de trois ans.

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment calculer la valeur de votre iPhone sur le marché de l’occasion. De cette manière, vous pourrez avoir une estimation de ce que vous pourriez recevoir pour votre appareil. C’est une donnée importante, surtout si vous envisagez d’acheter un nouveau téléphone. De plus, dans cet article, je vous présenterai les endroits recommandés pour le vendre et obtenir le meilleur rendement économique pour votre iPhone.

Continuez à lire pour découvrir combien vous pourriez être payé pour votre iPhone d’occasion et où trouver les meilleures opportunités de vente. Gardez à l’esprit que les valeurs peuvent varier en fonction du modèle spécifique, mais ces informations vous aideront à avoir une idée générale de la valeur de votre appareil.

Voici comment calculer la valeur de votre nouvel iPhone

Comment tirer le meilleur parti économique de votre ancien iPhone

Il existe plusieurs façons de calculer la valeur de votre téléphone. Dans cette section, nous allons les découvrir en détail, en examinant tous les détails de chacune. Je vous dirai également si elles valent vraiment la peine ou non. Regardons ça.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez compter sur Apple

Si l’opération que vous souhaitez effectuer est de vendre votre iPhone actuel pour en acheter un nouveau, il existe une méthode « officielle » pour vous en débarrasser. Je parle du programme Trade In, qui évalue votre appareil actuel et déduit le montant directement de votre achat.

Actuellement, voici la liste des montants que vous pouvez obtenir pour votre téléphone :

iPhone 14 Pro Max ➡️ Jusqu’à 805 €

iPhone 14 Pro ➡️ Jusqu’à 720 €

iPhone 14 Plus ➡️ Jusqu’à 565 €

iPhone 14 ➡️ Jusqu’à 525 €

iPhone SE (3e génération) ➡️ Jusqu’à 220 €

iPhone 13 Pro Max ➡️ Jusqu’à 705 €

iPhone 13 Pro ➡️ Jusqu’à 585 €

iPhone 13 ➡️ Jusqu’à 465 €

iPhone 13 mini ➡️ Jusqu’à 415 €

iPhone 12 Pro Max ➡️ Jusqu’à 475 €

iPhone 12 Pro ➡️ Jusqu’à 390 €

iPhone 12 ➡️ Jusqu’à 290 €

iPhone 12 mini ➡️ Jusqu’à 240 €

iPhone SE (2e génération) ➡️ Jusqu’à 95 €

iPhone 11 Pro Max ➡️ Jusqu’à 310 €

iPhone 11 Pro ➡️ Jusqu’à 275 €

iPhone 11 ➡️ Jusqu’à 240 €

iPhone XS Max ➡️ Jusqu’à 190 €

iPhone XS ➡️ Jusqu’à 160 €

iPhone XR ➡️ Jusqu’à 155 €

iPhone X ➡️ Jusqu’à 120 €

iPhone 8 Plus ➡️ Jusqu’à 100 €

iPhone 8 ➡️ Jusqu’à 80 €

iPhone 7 Plus ➡️ Jusqu’à 65 €

iPhone 7 ➡️ Jusqu’à 45 €

Bien sûr, ces données peuvent varier avec le temps. De plus, il s’agit d’un devis maximal par modèle d’appareil. Le calculateur prend en compte des variables telles que le stockage de votre iPhone et l’état général du téléphone. N’oubliez pas que vous pouvez choisir l’option Apple Trade In lors de l’achat d’un nouvel appareil dans l’Apple Store.

Est-ce que ça vaut la peine que Apple vous achète l’iPhone ? Économiquement, non. Il est clair que cette méthode est très pratique, car votre appareil actuel se transforme en crédits que vous pouvez utiliser pour un nouveau modèle. C’est pourquoi il vaut mieux vendre l’iPhone sur le marché de l’occasion et ensuite utiliser l’argent pour acheter le nouveau modèle. Le mieux dans ce cas, c’est que cela peut être un téléphone Apple ou de n’importe quel autre fabricant.

Demandez une évaluation en ligne

Une des façons de connaître la valeur actuelle de votre téléphone est de consulter une plateforme d’évaluation en ligne. Il en existe beaucoup sur Internet et vous pouvez demander un prix à chacune d’entre elles, si vous le souhaitez. J’en ai trouvé trois qui vous serviront de point de départ :

Le principal avantage de ces services est que leur équipe s’occupe de tout. C’est donc une façon très pratique de vous débarrasser de votre téléphone. Cependant, ce n’est pas la méthode qui vous rapportera le plus d’argent car, comme vous pouvez vous l’imaginer, toutes ces plateformes gagnent de l’argent en revendant l’appareil. Par conséquent, le prix qu’elles vous proposent ne sera pas le plus élevé.

Combien vaut votre iPhone sur le marché de l’occasion ?

Enfin, la troisième solution pour connaître la valeur actuelle de votre appareil est d’explorer le marché de l’occasion, en utilisant des applications telles que Wallapop comme référence. Cela vous permettra d’avoir une idée de combien votre appareil se vend actuellement.

Il est important de rechercher un prix moyen basé sur des annonces similaires à la vôtre, plutôt que de se fier uniquement aux prix élevés affichés par certains vendeurs. Il est peu probable qu’ils vendent l’appareil à ce prix élevé.

Comment tirer le meilleur parti économique de votre vieux iPhone

Je veux être clair avec vous : le marché de l’occasion est l’endroit où vous obtiendrez le plus d’argent pour votre iPhone. Pourquoi ? Principalement parce qu’il n’y a pas d’intermédiaires. De plus, les iPhone ne se déprécient pas aussi facilement que d’autres téléphones. Cela vous permettra également d’obtenir un meilleur prix auprès des acheteurs potentiels pour votre téléphone.

Pour que votre expérience d’achat-vente soit positive, prenez en compte ces conseils :

Pour obtenir le meilleur rendement économique pour votre ancien iPhone, suivez ces étapes :

Recherchez le marché de l’occasion. Évaluez différentes options pour vendre votre appareil, comme Apple ou des sites de rachat, mais gardez à l’esprit que vous obtiendrez un prix plus élevé si vous le vendez de manière indépendante. Si vous décidez de vendre par vous-même, choisissez une plateforme de seconde main, comme Wallapop ou Milanuncios, qui est très active dans votre région. Cela augmentera vos chances de le vendre rapidement. Enfin, fixez un prix de départ basé sur le marché actuel. Cependant, soyez prêt à l’ajuster s’il n’y a pas d’intérêt initial. Publication détaillée. Il est crucial de soigner les détails de votre annonce. Utilisez des photos attrayantes de l’appareil, fournissez une description complète et mentionnez tout défaut ou usure. Incluez des accessoires d’origine tels que le chargeur ou les écouteurs, si vous les avez, et mentionnez si l’appareil est encore sous garantie ou si vous avez la facture d’achat. Vient le moment de négocier. N’acceptez pas les offres ridiculement basses, car certains acheteurs essaieront de négocier de cette façon. Soyez patient et attendez des offres raisonnables avant d’accepter la vente. Si le marché de l’occasion ne fonctionne pas ou ne vous convient pas. Si vous ne voulez pas vous occuper du processus de vente et de négociation, envisagez de vendre à des entreprises de rachat ou d’évaluation en ligne. Demandez des évaluations à différentes sociétés pour comparer les offres et choisissez celle qui vous offre le meilleur prix. Avant de confirmer la vente, lisez attentivement les termes et conditions de la plateforme que vous choisissez et assurez-vous de déclarer avec précision l’état réel de l’appareil.

En suivant ces étapes, vous pourrez maximiser la valeur que vous obtiendrez pour votre ancien iPhone, que ce soit en le vendant vous-même ou en passant par une entreprise de rachat.