Je l’ai à la maison, et pour moins de 40 euros, vous ne trouverez pas une clé TV aussi complète que celle-ci

Maintenant vous pouvez vous vanter d’avoir Android TV chez vous pour très peu d’argent.

Le Chromecast avec Google TV est le dispositif avec Android TV le plus recommandé du moment pour de nombreuses raisons.

Avez-vous une smart TV avec Android intégré ? Ou une clé TV ou une box TV avec le système Google pour la télévision? Vous ne savez pas ce que vous manquez si vous n’avez rien de tout cela, c’est le meilleur système que vous pouvez avoir dans votre salon. Dans cette lignée, je tiens à vous recommander le Chromecast avec Google TV (dans n’importe laquelle de ses versions).

À la maison, j’ai l’édition en résolution 4K, mais j’ai eu les deux et les ai utilisés pendant plusieurs jours. Dans tous les cas, vous êtes devant la meilleure option pour avoir Android TV chez vous, dans votre quotidien, et ainsi rendre vos moments de divertissement plus attractifs. Oubliez de passer plusieurs minutes à chercher le contenu idéal.

Chromecast avec Google TV (HD)

Chromecast avec Google TV (4K)

Obtenez Android TV chez vous pour moins de 40 euros

Malgré le fait qu’Amazon propose plusieurs options de Fire TV Stick à ce prix, voire moins, le dispositif de Google reste pour moi une option plus recommandée. À la maison, j’ai et j’utilise quotidiennement le Chromecast avec Google TV (4K) et le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon. J’ai les mêmes applications installées sur les deux appareils, et je dois dire que j’ai une meilleure expérience utilisateur avec celui de Google.

En termes de fluidité, les deux se comportent correctement, mais le fait que le système de base, Android TV, soit développé par le fabricant lui-même de l’appareil lui confère un avantage qui se ressent au quotidien. L’appareil de Google a un processeur similaire, et avec seulement 1,5 Go de RAM, il offre des performances égales voire supérieures à celles d’Amazon.

Les 8 Go de mémoire interne vous permettront de stocker tous types d’applications que vous souhaitez, des jeux pour Android TV aux applications de streaming de films et de musique, ou des applications pour la météo. J’ai les applications de Netflix, Disney+, YouTube, Twitch et Amazon Music et je n’ai besoin de rien d’autre.

Si vous avez plusieurs appareils connectés au réseau WiFi de votre maison, vous pourrez les contrôler avec la télécommande de ce Chromecast. Vous devez simplement les ajouter préalablement à l’application Google Home pour y accéder avec votre voix. C’est la même procédure qu’avec une enceinte Echo, Echo Dot ou Echo Pop et votre Fire TV Stick.

Chromecast avec Google TV (HD)

Et si vous avez un système audio décent, vous pourrez profiter des avantages offerts par le Chromecast avec Google TV. Il est compatible avec Dolby Atmos et DTS-HD, ainsi qu’avec les formats de plage dynamique étendue les plus avancés tels que HDR10+ et Dolby Vision.

