9 nouvelles applications gratuites pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Marre des applications Android habituelles ? Découvrez ces 9 applications gratuites qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui en valent vraiment la peine.

Applications sur un smartphone Android

Si, comme moi, vous êtes du genre à naviguer sur le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de tous types, vous êtes au bon endroit car nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites qui sont arrivées sur la boutique de Google ces dernières semaines.

Cette fois-ci, nous vous proposons un total de 9 applications gratuites pour Android qui sont récemment apparues sur Google Play, mais auxquelles vous ne devriez pas passer à côté.

FixU

FixU est une application gratuite et simple grâce à laquelle vous allez pouvoir envoyer des messages à vos amis, passer des appels et des appels vidéo depuis votre téléphone mobile de manière vraiment facile.

En plus, FixU fonctionne également comme un réseau social, car il vous permet de rencontrer des gens du monde entier et de partager avec eux les choses qui vous intéressent et que vous aimez.

Google Play Store | FixU

AI Creator

Depuis un certain temps, le Play Store se remplit de chatbots d’IA et l’une des dernières applications de ce type à arriver sur la boutique de Google est AI Creator, un outil gratuit basé sur ChatGPT-4 qui vous fournit des réponses précises à toutes sortes de questions et vous aide dans toutes sortes de tâches telles que la génération de textes ou la création d’applications et de programmes.

AI Creator est une application gratuite avec des annonces et des achats intégrés allant de 2,99 euros à 119,99 euros que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | AI Creator

Rapple smart keyboard

Nous vous avons déjà parlé des meilleurs claviers pour Android, mais comme de nouvelles alternatives ne cessent d’arriver sur Google Play, nous vous présentons aujourd’hui Rapple smart keyboard, une application de clavier qui se distingue par sa facilité d’utilisation et sa grande capacité de personnalisation, car elle propose une grande variété de thèmes prédéfinis et vous permet de créer le vôtre, y compris en mettant la photo de votre choix en fond d’écran de votre clavier.

Google Play Store | Rapple smart keyboard

Fast VPN

Fast VPN est un client VPN gratuit pour Android qui se distingue par sa simplicité, car d’un simple toucher et sans vous inscrire, il vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité et d’accéder à des contenus multimédias restreints dans votre région.

Google Play Store | Fast VPN

Fold

Si vous en avez assez des applications de vos banques, nous vous recommandons d’essayer Fold, une nouvelle application Android qui vous permet de gérer tous vos comptes bancaires avec un seul outil, de contrôler vos dépenses mensuelles et de surveiller vos investissements financiers.

Fold est une application totalement gratuite, sans annonces ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien vers le Play Store que nous vous donnons ci-dessous.

Google Play Store | Fold

AllTours Audioguides en espagnol

AllTours est votre compagnon de voyage parfait, car cette application vous propose des audioguides complets pour plus de 1 000 villes dans le monde entier, entièrement en espagnol, grâce auxquels vous pourrez explorer les lieux emblématiques d’une ville et créer des itinéraires personnalisés adaptés à vos intérêts.

De plus, AllTours dispose d’un mode hors ligne qui vous permet de télécharger les itinéraires et les cartes d’une ville pour y accéder même lorsque vous n’avez pas de connexion Internet.

Google Play Store | AllTours Audioguides en espagnol

AI Chat Open Chatbot Assistant

AI Chat Open Chatbot Assistant est une application tierce de ChatGPT qui fonctionne avec l’API du chatbot d’OpenAI, grâce à laquelle vous pouvez poser des questions et obtenir des réponses précises sur celles-ci et avoir toujours à portée de main un puissant assistant d’écriture qui vous aidera à rédiger des essais, des articles, des rapports, des poèmes, des histoires ou des e-mails et à transformer votre style d’écriture en celui qui convient le mieux au type de texte que vous souhaitez créer.

De plus, cette application d’IA est idéale pour apprendre des langues, car elle est capable de comprendre plus de 100 langues, parmi lesquelles figurent l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien, le portugais, le chinois, le japonais, le coréen, l’arabe, l’hindi, le russe, le turc ou l’indonésien.

Google Play Store | AI Chat Open Chatbot Assistant

CalcuMathic MPF

CalcuMathic MPF est une application complète de formules et d’outils mathématiques qui facilite la réalisation de toutes sortes d’opérations numériques, car elle est compatible avec une grande variété de domaines des mathématiques tels que l’algèbre, la géométrie, la logique, la trigonométrie ou la statistique.

CalcuMathic MPF est une application totalement gratuite, car elle ne contient ni annonces ni achats intégrés, ce qui signifie que vous pouvez profiter de toutes ses fonctionnalités sans dépenser un centime.

Google Play Store | CalcuMathic MPF

XRAI Glass

Nous terminons cette compilation des nouvelles applications pour Android avec XRAI Glass, un outil pratique basé sur ChatGPT qui vous permet de transcrire des conversations en temps réel grâce à des sous-titres et de traduire instantanément des audios de plus de 140 langues et dialectes du monde entier.

Google Play Store | XRAI Glass