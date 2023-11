4 erreurs à ne pas commettre lors de votre prochain entretien d’embauche, selon un directeur d’ingénierie de Google

Cet exécutif de Google a réalisé plus de mille entretiens d’embauche et utilise son expérience pour vous donner 4 conseils qui vous seront très utiles.

Ces conseils peuvent vous aider à éviter les erreurs courantes commises lors d’un entretien d’embauche.

Faire face à un entretien d’embauche peut être très difficile, mais vous pouvez les aborder différemment si vous les préparez à l’avance. Rien de mieux que de bénéficier de l’aide de Daniel Rizea, un directeur de l’ingénierie de Google qui a réalisé plus de mille entretiens d’embauche à ce jour. Utilisant son expérience, Rizea vous indique les 4 erreurs à éviter lors des entretiens d’embauche que vous réaliserez à partir de maintenant.

Ce directeur de l’ingénierie a partagé ses connaissances dans un article publié par Business Insider. Avec ces conseils, vous serez mieux préparé pour l’entretien, vous réduirez votre stress et vous établirez une meilleure relation avec l’intervieweur de l’entreprise. De plus, éviter ces erreurs courantes vous rapprochera de votre objectif final, obtenir le poste de travail que vous souhaitez.

Penser que vous êtes mieux préparé que vous ne l’êtes réellement

« Le piège de l’aura de connaissance », c’est ainsi que Daniel Rizea appelle cette erreur que commettent de nombreux candidats. Fondamentalement, cela consiste à ce que, comme ils sont très bons dans leurs emplois actuels, ils pensent qu’ils le seront également dans le poste auquel ils aspirent, même s’il est différent. Par conséquent, le candidat a une fausse sensation de préparation qui s’effondre dès qu’il entre dans l’entretien et que les questions commencent.

Le conseil de Rizea pour éviter cette erreur est de pratiquer, pratiquer beaucoup avant d’aller à l’entretien. L’exécutif recommande de faire des entretiens simulés, si vous pouvez compter sur l’aide d’un ami qui fera office d’intervieweur, c’est encore mieux. Voilà la clé du succès, pratiquer pour avoir une meilleure maîtrise de la situation lors des entretiens d’embauche.

Ne pas bien se reposer avant l’entretien

Compte tenu de son expérience, Daniel Rizea estime que ne pas bien se reposer avant l’entretien d’embauche est une autre des erreurs les plus courantes. Cela peut sembler insignifiant, mais le stress vécu lors de ces entretiens fait que le candidat n’est pas aussi performant qu’il le serait s’il était reposé. Il met plus de temps à répondre aux questions, il s’attarde sur des questions sans importance et il comprend moins bien ce que l’intervieweur lui demande.

Pour éviter cette erreur courante, le protagoniste vous recommande de programmer les entretiens d’embauche les jours où vous pouvez vous reposer, pas juste après une longue journée de travail. Vous le ressentirez dans votre humeur lorsque vous ferez face à l’entretien, ce sera bien meilleur, tout comme votre capacité à comprendre et à répondre aux questions qui vous seront posées.

Ne pas reconnaître ni profiter de l’aide de l’intervieweur

Le stress et la nervosité peuvent vous bloquer lorsqu’il s’agit de répondre à une question et vous ne savez pas comment vous en sortir. Dans ces cas, il est normal que l’intervieweur essaie de vous aider en vous donnant quelques indications pour réorienter la situation. Le directeur de l’ingénierie de Google vous recommande de profiter de cette aide et de demander à l’intervieweur si vous vous en sortez bien ou s’il attendait autre chose de la question.

Cependant, Rizea commente qu’il n’est pas recommandé d’abuser de l’aide de l’intervieweur. Ne lui posez pas trop de questions, car il pourrait considérer que vous n’êtes tout simplement pas préparé à résoudre la question qui vous a été posée.

Ne pas préparer les questions liées au comportement

Enfin, une autre erreur courante parmi les candidats est de ne pas préparer les questions liées au comportement et aux compétences personnelles. Il est normal que l’intervieweur souhaite s’assurer que vos valeurs correspondent à celles de l’entreprise, c’est pourquoi il vous pose ce type de questions. Le côté positif est que, tout comme d’autres sujets, celui-ci peut également être préparé à l’avance.

Daniel Rizea a plusieurs conseils à ce sujet pour éviter cette erreur. Tout d’abord, recherchez les valeurs de l’entreprise sur son site web ou demandez directement à la personne qui vous a convoqué à l’entretien. De cette façon, vous saurez à l’avance quelles sont ces valeurs et vous pourrez démontrer que vous les possédez lorsque vous serez interrogé. De plus, Rizea vous conseille également de profiter de l’occasion pour mentionner les occasions où vous avez aidé l’équipe dans vos précédents emplois.

Comme toujours, ce conseil comporte quelques remarques. L’exécutif de Google vous recommande de ne pas inventer les faits que vous allez raconter, car à moins d’être un acteur professionnel, l’intervieweur se rendra rapidement compte que vous mentez. Par conséquent, défendez votre bon comportement et votre travail d’équipe, mais toujours avec des informations réelles.

Si vous n’avez personne pour vous aider à préparer votre prochain entretien d’embauche, vous pouvez faire appel à Interview Warmup. Il s’agit de l’entraîneur d’entretiens d’embauche de Google qui enregistre et analyse vos réponses à l’aide de l’intelligence artificielle. Cet outil n’est disponible que pour certains emplois, mais il est extrêmement utile.