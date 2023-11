Arnold Schwarzenegger engage un orthophoniste pour perdre son accent. Tout se passe mal

Il parle également de sa rivalité avec Stallone à l’écran et hors écran.

Schwarzenegger, bon vivant

L’ancien gouverneur de Californie mais surtout héros d’action à l’écran, Arnold Schwarzenegger, a récemment parlé de sa série documentaire sur Netflix, Arnold. Il l’a fait dans l’émission The Graham Norton Show, où il a révélé divers détails et anecdotes sur sa carrière prolifique.

Une des plus amusantes concerne son accent. L’acteur autrichien a un mode de parole très marqué, ce qui était quelque chose qu’il a essayé d’atténuer au début de sa carrière à Hollywood, car même s’il avait le physique, de nombreux réalisateurs, producteurs et directeurs de casting lui assuraient que s’il ne faisait rien à ce sujet, il n’arriverait jamais à rien dans cette industrie.

« J’avais un professeur d’anglais, un professeur d’interprétation et un professeur de diction, et un logopède pour perdre mon accent, qui est maintenant décédé, mais sinon, j’aurais dû lui demander de me rembourser mon argent », se souvient Schwarzenegger en plaisantant tout en parlant de ses débuts en essayant de réussir dans l’industrie. « En résumé, j’ai travaillé dessus. Je me souviens qu’il me disait : ‘Tu dis toujours s-ree. C’est three, avec un T-H’. Alors il me faisait dire ‘Three thousand three hundred and thirty-three and one-third’, avec le T-H et non le S ».

Après avoir été félicité par l’animateur de l’émission d’avoir réussi « Après 5 000 ans », selon notre protagoniste, Arnold a continué en disant qu’à la fin, son accent, ainsi que sa musculature évidemment, ont fini par conditionner sa carrière de la meilleure des façons. « Ce qui est drôle, c’est que tout ce que disaient les producteurs d’Hollywood, les réalisateurs et tous les génies, c’était que cela était un obstacle pour moi de devenir un protagoniste, mais à la fin, cela est devenu un atout« , a-t-il ajouté, soulignant également que James Cameron lui-même avait loué sa façon de parler si robotique à l’époque, idéale pour jouer le rôle de Terminator.

Sa rivalité avec Sylvester Stallone

Tout comme Sly a son propre documentaire, Schwarzenegger ne pouvait pas être en reste, car la rivalité entre les deux remonte à très longtemps. Comme le confesse également le protagoniste de Predator, « Nous étions rivaux au cinéma, mais nous avons poussé la compétitivité à l’extrême : chacun devait avoir le meilleur physique, nous devions tuer plus de personnes dans nos films et nous devions avoir les plus grandes armes », a déclaré l’acteur. « Ça nous est sorti des mains et nous avons essayé de nous saboter mutuellement ».

« Ensuite, lorsque nous avons tous les deux investi dans Planet Hollywood, nous avons commencé à voyager ensemble dans le monde entier pour le promouvoir et nous sommes devenus de fantastiques amis« , a-t-il poursuivi. « C’est une grande personne et nous sommes inséparables maintenant ». En réalité, les deux sont apparus ensemble dans la saga The Expendables créée par Sylvester Stallone.

