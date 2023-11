Le sombre secret des IA : voici le nombre d’utilisateurs qui les utilisent à des fins sexuelles

Il est paradoxal de voir comment Internet nourrit de vieilles habitudes.

L’intelligence artificielle a énormément progressé au cours de l’année dernière

L’IA a tout révolutionné. De plus en plus de personnes choisissent une IA comme partenaire, ce qui semble totalement étrange et digne des films de science-fiction. Cependant, alors que les études indiquent que leurs textes ne sont en réalité pas écrits par des humains, on constate qu’il y a de plus en plus de personnes qui choisissent d’avoir des conversations érotiques avec ces programmes.

Il s’agit d’une technique qui a été très répandue sur Internet pendant des années dans les relations entre humains à travers différents points de connexion. Cependant, cela a maintenant évolué vers les relations entre les personnes et leurs assistants ou chatbots.

Les conversations érotiques, de plus en plus courantes avec les IA

Dans un article publié dans Arxiv qui n’a pas encore été révisé par des pairs, la thèse de cet article a été extraite d’une étude visant à comprendre comment les modèles de langage volumineux (LLMs) ont un impact assez surprenant sur notre quotidien.

Après avoir étudié 100 000 conversations avec des chatbots, les chercheurs ont découvert que une personne sur dix a des discussions prétendument érotiques avec l’IA. La plupart des utilisations de l’IA concernent l’aide à la programmation ou à l’écriture correcte, ainsi que la révision de textes et des questions très générales pouvant être facilement répondues par un moteur de recherche.

Cependant, parmi tous les groupes étudiés par ces chercheurs de différentes universités du monde, on peut parler de trois sujets peu sûrs qui se répètent constamment et deux d’entre eux sont précisément sexuels. D’une part, certaines personnes veulent qu’on leur raconte des histoires érotiques, tandis que d’autres veulent jouer à un jeu de rôle interactif. L’autre sujet considéré comme peu sûr concerne le racisme et les messages haineux envers d’autres identités.

Cela, pour être honnête, n’est pas quelque chose d’étrange pour ceux qui sont vraiment familiers avec Internet, car depuis l’existence de la toile, il y a eu des cas de tout cela. La seule différence, c’est qu’à présent, c’est un robot en face d’eux, tandis qu’autrefois c’était des autres personnes. Cela se produisait surtout à l’époque de la genèse d’Internet avec les chats IRC, mais c’est aussi quelque chose de courant sur les réseaux sociaux et même dans des forums fermés destinés à ces questions.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus d’articles pour savoir comment les personnes interagissent avec les IA, ce qui rend vraiment difficile la comparaison. Cependant, il est certain que ce type d’études ne surprendra personne, car c’est quelque chose de très récurrent sur Internet, malgré le mécontentement de nombreux utilisateurs, en particulier les femmes qui en sont généralement victimes.

En résumé, voici les points clés :