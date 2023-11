Pourquoi Steve Jobs ne portait-il jamais de montre?

Une décision fondée sur ses croyances.

Steve Jobs avec le logo d’Apple

Nous allons vous expliquer pourquoi Steve Jobs ne portait jamais de montre. Une de ses décisions curieuses qui sont toujours intéressantes à connaître, comme sa raison de toujours s’habiller de la même manière, par exemple. C’est sa fille qui a expliqué la raison pour laquelle l’un des fondateurs d’Apple a décidé de ne jamais porter de montre.

Un symbole de son engagement envers la liberté et la créativité

Steve Jobs a décidé de ne jamais porter de montre pour plusieurs raisons. Premièrement, il ne voulait pas être lié par le temps. Certaines de ses innovations étaient axées sur la productivité et le confort, et son refus de porter une montre était un symbole de son engagement envers la liberté et la créativité. L’héritage de Jobs nous rappelle que nous devons embrasser le présent et les possibilités infinies qui s’offrent à nous.

Paradoxalement, Apple se lancerait dans la commercialisation d’une montre intelligente trois ans après sa mort. Mais comme Steve Jobs l’a dit à Tim Cook, Apple ne doit pas prendre ses décisions en fonction de ce qu’il aurait fait. Et il est clair que la volonté de Jobs est respectée par l’Apple actuelle.

Steve Jobs a été l’un des artisans d’innovations telles que l’ordinateur personnel ou l’iPhone. Cependant, au milieu de toutes ces merveilles, il y avait ses excentricités comme son refus de porter une montre-bracelet. Des décisions qui accompagnent non seulement Jobs, mais aussi d’autres génies que le monde nous a donnés.

La décision de Steve Jobs de ne pas porter de montre était ancrée dans son désir de vivre le moment présent. Pour lui, porter une montre aurait été un rappel constant des secondes, des minutes et des heures qui s’écoulent toujours, un rappel de la brèveté de la vie. Quelque chose qu’il a dit dans son célèbre discours à l’université de Stanford.

Il est toujours intéressant de connaître ce type d’anecdotes sur des personnes qui ont contribué à changer le monde. Le refus de Steve Jobs de porter une montre est seulement l’une de ses excentricités, comme son autre refus de conduire avec une plaque d’immatriculation.